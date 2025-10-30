Feria 2025 fue plataforma para emprendedores

El evento generó una derrama económica de 61.8 millones de pesos y reunió a más de 390 mil visitantes, consolidándose como un espacio de impulso al talento local y a la economía regional

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Feria Tamaulipas 2025 se consolidó como una de las plataformas más importantes de impulso económico, cultural y social del estado, al generar un ambiente familiar y seguro, y fortalecer la presencia del talento tamaulipeco.

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar dijo que gracias al gobernador Américo Villarreal Anaya, «la feria fue una gran plataforma de visibilidad, comercialización, orgullo e identidad para nuestras y nuestros emprendedores, y una muestra del nuevo rostro de nuestra economía: más humana, más productiva y profundamente regional”.

Explicó que se registró un ingreso de 394 mil visitantes y la derrama económica ascendió a 61.8 millones de pesos además de impulsar un aumento en la ocupación hotelera, en el consumo de servicios y en el resto de la actividad económica de la capital del estado durante la realización del evento.

«En el éxito de la edición 2025 de la feria fue fundamental el apoyo y compromiso de las y los presidentes municipales de los 43 municipios que participaron, 17 de los cuales realizaron Exposiciones Culturales y 37 formaron parte de la Muestra Gastronómica con lo mejor de sus tradiciones» explicó.

De la misma forma, reconoció la participación del personal de 30 dependencias estatales, federales y municipales, 19 de ellas integraron el Comité de Seguridad para garantizar el apoyo a las familias asistentes al recinto ferial y destacó que la fiesta integradora de todos los municipios se desarrolló en paz y sin incidentes.

Ninfa Cantú hizo mención especial al Pabellón Hecho en Tamaulipas, en el cual participaron 102 emprendedores, 3 de ellos cooperativas y 3 Nodos de impulso a la economía social, NODESS. En los stands de los municipios participaron otros 172 emprendedores.

Asimismo, en los recorridos escolares participaron 46 escuelas con la asistencia de 3,534 personas entre niñas, niños, maestros, padres de familia y 2 Casas de Adulto Mayor.

Por Staff

Expreso-La Razón