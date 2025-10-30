Golpean quejas al gobierno de Madero

ENROQUE/JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

A un año de iniciada la administración municipal, los problemas del alcalde de Madero, Erasmo González, han empezado a agudizarse y seguramente se agravarán a medida que se acerque el proceso electoral 2026-2027.

Desde la censura a la libertad de expresión aplicada en la Mañanera a los reporteros que no acatan la línea oficial, pasando por las protestas de los afectados por las inundaciones, los baches y la rebelión de los rodanteros, hasta las causadas por la deficiencia de los servicios públicos, golpean al gobierno.

Ante la incapacidad del Ayuntamiento para desactivarlos, la más reciente queja llegó al extremo de que los vecinos y dirigentes de la organización ”Colonias Unidas en Acción”, encabezada por el empresario Gilberto Gallegos, exigieron la renuncia del director de Servicios Públicos, Gerardo Soto, a quien responsabilizan de tener a la ciudad “sucia, abandonada y a oscuras”.

Gallegos pidió al aludido, al que calificó de déspota, que por vergüenza debería de dejar el cargo y que la primera autoridad designe en su lugar a una persona más capaz, pero sobre todo con un verdadero espíritu de servicio.

Y que el criterio que se utilice para nombrar las posiciones de trabajo de la Comuna no sea el amiguismo ni el compadrazgo, sino la capacidad y la eficiencia en el desempeño.

Si no actúa pronto, la marca política Morena sufrirá un deterioro que se reflejará en los resultados de los comicios que están a la vista.

Aunque no solo golpean a la 4T, también al PAN, Si los partidos políticos en ciernes de mayor peso, como “Somos Mx” de Guadalupe Acosta Naranjo y el “Partido Construyendo Sociedades de Paz”, logran el registro el año que viene podrían empeorar las circunstancias de adversidad del panismo en la zona metropolitana.

La decisión de las cúpulas albiazules de cancelar la alianza electoral con el PRI dejará a Acción Nacional sin los escasos sufragios del tricolor, también de los damnificados políticos del desaparecido PRD que ya emigraron a otras agrupaciones, la posición de la derecha se complicaría aún más que la que sufrió en la contienda presidencial de 2024.

Si a eso se agrega la idea de rechazar la legalización del aborto, los matrimonios igualitarios y a los miembros de la comunidad lésbico gay, en el municipio de Madero el número de regidores plurinominales con los que actualmente cuenta el partido de Gómez Morín podrían reducirse a la mitad o menos.

Como se sabe, no obstante que el heredero del PES, ahora denominado CSP, ya obtuvo 215 de las 200 asambleas distritales que exige la ley, se propone llegar a las 300. La próxima, correspondiente al distrito 08, que abarca Altamira y Madero, se efectuará el 23 de noviembre en el puerto industrial, bajo la coordinación del ex perredista David Valenzuela.

En la urbe petrolera, el exalcalde Guadalupe González Galván tiene varios meses haciendo amarres para asegurar la candidatura de alcalde de su hijo Andrés González Galván, postulación que le negaron el año pasado a pesar de que había un acuerdo para que el contendiente fuera el priista.

Por razones que se ignoran, a la hora de la hora, el alto mando optó por Carlos Fernández Altamirano que fracaso.

Sin olvidar, por supuesto, los resentimientos causados por César Verástegui en los comicios del 2022 que todo indica que se recrudecerán el 2027, si El Truko trata de imponer a su hermana la regidora Alba, como candidata al puesto de Erasmo.

En medio de todo ello, el exiliado judicial de Texas, Francisco García Cabeza de Vaca, ha reanudado el golpeteo con el tema del huachicol de los hermanos Carmona para demeritar a varias de las figuras políticas estatales de la casaca guinda.

He ahí algunos de los asuntos que conformarán de entrada la agenda de trabajo de la nueva delegada de Gobernación, Monserrat Arcos, la sucesora de Felipe Garza Narváez, que asumirá el cargo el Día de los Fieles Difuntos.

