Hasta 37 casos semanales de violencia de pareja en Altamira

Los reportes de violencia de pareja se dispararon principalmente en fraccionamientos de Altamira

ALTAMIRA, TAM.- Los reportes de violencia de pareja se dispararon en fraccionamientos de Altamira, con un registro de hasta 37 casos por semana.

El aumento se atribuye al consumo excesivo de alcohol y otras sustancias, según informó el secretario del ayuntamiento de Altamira, José Francisco Pérez Ramírez.

Señaló un incremento de 31 a 37 incidentes en tan solo una semana y se ha detectado que la ingesta de bebidas embriagantes influye considerablemente en la problemática.

«Se reportó un incremento de 31 a 37 casos en una semana. En cuanto a las causas, siempre hemos manifestado que el consumo de bebidas embriagantes influye considerablemente».

Pérez Ramírez explicó que los incidentes aumentan principalmente durante el fin de semana.

«Lo hemos analizado no sólo de forma superficial, sino con base en los estudios que tenemos, observando que los incidentes aumentan los viernes, sábados y domingos. Son los días en los que hemos estado reforzando la vigilancia».

POR OSCAR FIGUEROA