Investigaría Fiscalía Anticorrupción presunto desvío de becas

El Fiscal Anticorrupción, José Eduardo Govea Orozco, afirmó que si bien no se cuentan con denuncias formales sobre este tema, la dependencia a su cargo, tiene la capacidad para iniciar una investigación formal.

VICTORIA, Tam.- Las presuntas irregularidades reportadas en medios de comunicación sobre el programa de becas SET-SNTE, Madres Adolescentes y Capacidades Diferentes del 2024, podrían investigarse en la Fiscalía Anticorrupción.

El Fiscal Anticorrupción, José Eduardo Govea Orozco, afirmó que si bien no se cuentan con denuncias formales sobre este tema, la dependencia a su cargo, tiene la capacidad para iniciar una investigación formal.

“La nota periodística puede ser el punto de partida para abrir una investigación, siempre que venga acompañada de información verificable o reportes financieros que la sustenten”.

Apuntó que las indagatorias se robustecen con la información de los órganos de fiscalización, por lo que se puede hacer un seguimiento del dinero y determinar si existen irregularidades en este tipo de programas.

“Cuando advertimos, por ejemplo, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera; algunas de estas notas, se pueden generar estos reportes que dan pie al inicio de una investigación”.

Govea Orozco comentó que en el caso de las notas periodísticas, se revisan los elementos que la acompañan, entre otros, reportes financieros, que podrían permitir iniciar las indagatorias.

De acuerdo con las notas publicadas, habría un presunto desvío de 4.6 millones de pesos del presupuesto del programa Becas para hijos de trabajadores de la educación, para madres solteras e hijos con capacidades diferentes.

Perla Reséndez