Localizan en Miguel Alemán a ciudadano vietnamita; duró seis días desaparecido

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un ciudadano vietnamita, reportado como desaparecido desde el 24 de octubre, fue localizado en Tamaulipas durante un operativo liderado por la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, con apoyo de la Guardia Estatal, el Ejército Mexicano y otras corporaciones.

De acuerdo con información preliminar, la localización se llevó a cabo en el municipio de Miguel Alemán.

Una vez confirmada su identidad, las autoridades procedieron a trasladarlo a la ciudad de Reynosa para que rindiera su declaración y proporcionara detalles sobre los hechos relacionados con su desaparición.

El individuo fue identificado como Tran Van Do, de 32 años de edad, quien buscaba llegar a los Estados Unidos de manera ilegal.

La denuncia por su desaparición se presentó en el estado de Nuevo León, donde se encontraba alojado en un hotel del municipio de San Nicolás de los Garza.

Las autoridades de Tamaulipas coordinaron acciones con sus homólogas de Nuevo León y, con base en los datos recabados, ejecutaron el operativo de búsqueda, el cual culminó con la localización del hombre.

Hasta el momento no se ha difundido mayor información; sin embargo, se espera que en las próximas horas se proporcionen más detalles sobre el caso.

Por Alfredo Peña