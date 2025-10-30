‘Mediáticas y sin fundamento las declaraciones de Ismael García en contra del gobernador, Américo Villarreal’

Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas en Tampico, indicó que los señalamientos sólo se realizan de manera mediática

TAMPICO, TAM.- Para Humberto Armando Prieto Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas carecen de fundamento las presuntas denuncias penales por presunto desvío de recursos públicos que dice haber interpuesto el diputado local, Ismael García García Cabeza de Vaca en contra del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya.

El legislador local expresó que los señalamientos sólo se realizan de manera mediática para posteriormente acusar a la administración estatal de una presunta persecución política.

«Esas denuncias se fundamentan con dichos en los medios de comunicación y van y la presentan en mp… Sin fundamentos solamente para decir:» denuncié, denuncié »

Cuestionado respecto a las declaraciones que ha hecho el ex gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca señaló que éstas son mediáticas y lo retó a un debate frente a frente.

«Más obvio la falta de respeto que tiene hacia los poderes… Yo estoy dispuesto a debatir con él y o con quien sea siempre que sea frente a frente… Estamos puestos para eso»

El legislador local también consideró que detrás de los ataques en su contra en medios de comunicación, se encuentran los García Cabeza de Vaca.

«En el tema de los ataques constantemente contra mi persona; sí, de repente medios bravos atacando con barbaridades. La verdad no peca pero incomoda y yo creo que les está doliendo mucho que les diga sus verdades a estas personas…estás hablando del gobernador y de Acción Nacional. Sabemos que vienen más ataques, a diferencia de ellos es que nosotros sí tenemos que vamos a estar aquí si hay otra mentira que quieran decir o inventar»

El legislador local expresó que la labor legislativa no se detendrá frente a los señalamientos del legislador local y el ex gobernador del estado.

Prieto Herrera dio a conocer lo anterior durante la «Mañanera Legislativa» como parte del Congreso Itinerante que se lleva a cabo en Tampico acompañado de seis legisladoras y legisladores locales del sur de Tamaulipas: Úrsula Salazar Mojica, Lucero Martínez Deosdady, Cynthia Jaime, Claudio de Leija, Marcelo Abundis y Adrián Cruz.

Por Cynthia Gallardo

La Razón