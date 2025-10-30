Preparan en El Chorrito la imagen de la Virgen más grande de México

En el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, se construye la que será la imagen de la Virgen más grande del país, un proyecto que busca convertirse en símbolo de fe, esperanza y atracción turística para la región.

De acuerdo con autoridades locales, la monumental escultura estará ubicada en el paraje de El Chorrito, uno de los destinos religiosos más visitados del noreste de México, y se espera que quede lista para el 12 de diciembre, fecha en la que miles de peregrinos acuden a celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe.

El proyecto ha sido descrito como un acto de profunda devoción y un homenaje al amor y la fe que cada año congrega a creyentes de distintas partes del país. Los visitantes podrán apreciar la obra desde varios puntos del municipio, lo que la convertirá en un nuevo ícono religioso y cultural.

El gobierno municipal de Hidalgo ha destacado que esta iniciativa fortalecerá el turismo religioso y generará derrama económica en beneficio de la comunidad local, al tiempo que reforzará la identidad espiritual del pueblo.

La obra, que combina arte, ingeniería y fe, representa un motivo de orgullo para Tamaulipas y un momento de gran bendición para quienes confían en el amor de la Virgen.

Por Raúl López García