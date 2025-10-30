Propone diputada Úrsula Salazar iniciativa para prevenir, atender y erradicar la violencia de género en Tamaulipas

Expresó que se pretende garantizar que la Ley sea interpretada de forma uniforme por todos los actores involucrados, como jueces, abogados y ciudadanía en general.

En el marco del Congreso Itinerante, la diputada local Úrsula Patricia Salazar Mojica presentó una iniciativa de reforma al artículo tercero bis de la Ley Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, con el propósito de homologarla con la Ley General en la materia.

La legisladora explicó que la propuesta busca incorporar un glosario con definiciones claras y homologadas que faciliten la comprensión de términos técnicos o complejos contenidos en la legislación.

“La violencia contra las mujeres se produce cada día en todos los rincones del planeta, teniendo graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas tanto a corto como a largo plazo, lo cual les impide participar plenamente y en igualdad de condiciones”, expresó Salazar Mojica.

Dijo que la Organización de las Naciones Unidas define la violencia contra las mujeres como cualquier acto de violencia de género que cause daño físico, sexual o psicológico, incluyendo amenazas y coerción, tanto en el ámbito público como privado, lo que constituye un obstáculo para la igualdad de género.

“Fortalecer el glosario con definiciones homologadas con la Ley General permitirá unificar criterios y articular mejor los instrumentos de protección a las mujeres”, señaló. “Al definir términos como atención debida, diligencia, empoderamiento de la mujer, enfoque diferencial, erradicación, misoginia, sanción y víctima, se garantizará que la Ley sea clara, precisa y efectiva”.

Finalmente, la diputada indicó que esta iniciativa contribuye al fortalecimiento de la justicia y la seguridad social, además de alinearse con los objetivos de la Agenda 2030 en materia de igualdad de género y empoderamiento de todas las mujeres y niñas.

