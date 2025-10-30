Proponen frenar contaminación por colillas de cigarro capaces de contaminar hasta 50 litros de agua

El legislador explicó que una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua, debido a su alta toxicidad y a los componentes químicos que contiene

Para reducir la contaminación que provocan las colillas de cigarro, el diputado local José Schekaibán Ongay presentó una iniciativa de ley que busca reformar la legislación estatal a fin de obligar la instalación de contenedores especiales en espacios públicos y privados destinados para fumar.

El legislador explicó que una sola colilla puede contaminar hasta 50 litros de agua, debido a su alta toxicidad y a los componentes químicos que contiene, como arsénico, nicotina, amoniaco, acetato de celulosa, alquitrán, cadmio y plomo.

“Los desechos del tabaco suelen contener arsénico, nicotina, amoniaco, acetato de celulosa, alquitrán, cadmio y plomo, y es conocido que cada una de ellas puede contaminar hasta 50 litros de agua”, señaló.

Schekaibán advirtió sobre el impacto ambiental de este tipo de residuos en la zona sur de Tamaulipas, y propuso la colocación de contenedores para colillas de tabaco en empresas, restaurantes, bares, parques, edificios públicos y espacios privados.

“La Organización Mundial de la Salud estima que una persona necesita hasta 50 litros de agua al día para consumo e higiene. Bastarían dos colillas arrojadas al drenaje para contaminar los mantos acuíferos de los que nos abastecemos”

El diputado recordó que en Tamaulipas hay alrededor de 358 mil fumadores, cada uno con un consumo promedio de siete cigarrillos diarios, lo que representa un foco de contaminación que debe atenderse con políticas públicas focalizadas.

Finalmente, exhortó a la población a no apagar cigarrillos en aceras, árboles o jardineras, e hizo un llamado a la conciencia ambiental:

“La atención que demos hoy a este problema definirá las condiciones medioambientales en las que vivirán las futuras generaciones”.

Cynthia Gallardo

La Razón