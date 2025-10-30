Proponen tipificar como homicidio calificado los casos derivados de “montachoques”

El legislador explicó que el llamado delito de montachoques se ha convertido en una modalidad de extorsión, y que cuando estas acciones concluyen con la muerte de una persona, deben ser consideradas como homicidios cometidos con premeditación

Durante la sesión itinerante del Congreso de Tamaulipas realizada este jueves en Tampico, el diputado local Gerardo Peña Flores presentó una iniciativa de ley para que los homicidios derivados de incidentes provocados por montachoques sean tipificados como homicidio calificado.

El legislador explicó que el llamado delito de montachoques se ha convertido en una modalidad de extorsión, y que cuando estas acciones concluyen con la muerte de una persona, deben ser consideradas como homicidios cometidos con premeditación.

“Cada vez es más conocido el delito de montachoques como una modalidad de extorsión, y cuando desafortunadamente llegue a concluir con un homicidio, debe considerarse como homicidio calificado, en virtud de la premeditación con la cual se comete este delito”, señaló.

Peña Flores advirtió que esta práctica se ha extendido en distintas regiones del país y ha comenzado a registrarse también en algunos puntos de Tamaulipas, por lo que expresó es momento de actuar para frenar a la delincuencia.

“Hoy que desafortunadamente comienza a ser algo más presente en nuestro país y también en algunos puntos de nuestro estado, es el momento de actuar, aquí y ahora, para cerrarle la puerta a los criminales”, enfatizó.

El diputado dijo que la propuesta busca fortalecer el marco legal para proteger a las víctimas de extorsión y violencia vial, así como cerrar el paso a la impunidad frente a un delito que cada vez cobra mayor presencia en las carreteras y ciudades del país.

Cynthia Gallardo

La Razón