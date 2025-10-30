Vecinos de la colonia Tinaco cumplen más de 24 horas sin energía eléctrica

Aunque han realizado varios reportes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguran que el problema persiste sin atención.

CIUDAD MADERO, TAM.- Los vecinos de la calle Aduana, en la colonia Tinaco, denunciaron llevar más de 24 horas sin el servicio de energía eléctrica, luego de que un transformador se averiara durante la tarde del miércoles, dejando sin luz a decenas de familias del sector.

Patricia Fuentes Sandoval, residente del número 306 de la calle Aduana, relató que el corte ocurrió alrededor de las 6:30 de la tarde, justo cuando inició el norte. “Se cayó un cable de alta tensión y tronó el transformador. Desde entonces no tenemos luz. Ya se nos echó a perder todo lo que habíamos comprado: jamón, carne, todo”, explicó.

La afectada señaló que la situación también ha representado un riesgo para su salud, ya que depende de la insulina para su tratamiento médico. “Yo me inyecto insulina y ya no sé si sirva, porque lleva más de 24 horas fuera del refrigerador. Nos afectó bastante”, dijo.

De acuerdo con los vecinos, la falta de energía afecta a toda la privada Aduana y parte de las calles aledañas, en un área de al menos seis manzanas. Aunque han realizado varios reportes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguran que el problema persiste sin atención.

“Anoche ya no pudimos seguir llamando porque los celulares se quedaron sin carga. Estamos incomunicados, sin luz y con pérdidas en los alimentos y medicamentos”, lamentó Fuentes Sandoval, al señalar que otros vecinos también enfrentan la misma situación, algunos de ellos con tratamientos que requieren refrigeración.

Por José Luis Rodríguez Castro / La Razón