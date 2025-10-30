Ventarrón tumba árboles y postes

Reportan daños en distintos partes de la ciudad, luego de la entrada del frente frío 11,. el cual llegó con ráfagas de viento importantes

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La entrada del “ fuerte viento” a causa del frente frío número 11 se dejó sentir ayer en Tamaulipas donde se registraron ráfagas de viento que provocaron daños materiales en distintos puntos de la capital.

Autoridades de Protección Civil han reportado múltiples incidentes, principalmente la caída de árboles y postes de luz, lo cual mantuvo en alerta a los cuerpos de emergencia.

En Ciudad Victoria, uno de los casos más importantes se registró frente a la escuela Pedro J. Méndez, en la colonia 18 de Berriozábal y Anaya, donde un árbol de gran tamaño cayó sobre la vía pública.

Lo que viene

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) había emitido una alerta previa por el desarrollo de este evento meteorológico, pronosticando con vientos con velocidades de hasta 60 kilogramos por hora en zonas urbanas y ráfagas que podrían superar los 90 kilogramos por hora en las costas del Golfo de México.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan a la población:

· Evitar transitar bajo árboles grandes, postes de luz y estructuras publicitarias.

· Revisar y asegurar techos, ventanas y cualquier objeto en patios o azoteas que pueda ser arrastrado por el viento.

· Mantenerse informados a través de fuentes oficiales y extremar precauciones al conducir.

Los cuerpos de emergencia, como en este caso es protección civil, se encuentra ya realizando la remoción basura y partes de los árboles.

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON