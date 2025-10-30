VIDEO: Aldo de Nigris defiende a su mamá tras ser criticada por vender ropa en el tianguis

El ganador de la tercera temproada de “La Casa de los Famosos México” recibió un premio de cuatro millones de pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque es el rostro del momento por su éxito en “La Casa de los Famosos México” (LCDLF México), Aldo de Nigris también recibe críticas por varios motivos y uno de ellos tiene que ver con su mamá, Leticia de Nigris. Esto se debe a que su progenitora fue vista vendiendo ropa en el tianguis conocido como La Consti en Monterrey, Nuevo León, lo que fue grabado y el video se hizo viral en redes sociales el pasado 22 de octubre.

El exfutbolista regiomontano, de 26 años de edad, llegó a la recta final de la tercera temporada de LCDLF México, lo que significa que por las 10 semanas obtuvo un sueldo de aproximadamente 800 mil pesos, ya que, como informamos en agosto pasado, se filtró que a la semana ganaba alrededor de 80 mil pesos.

Cuánto dinero recibió Aldo de Nigris como premio tras ganar LCDLF México

Además, Aldo de Nigris se coronó como el ganador del reality show de Televisa y recibió un premio de 4 millones de pesos, sin considerar la reducción de impuestos. Por estas razones, fue señalado de poder ayudar a su mamá, Leticia de Nigris, para que no venda ropa, zapatos, accesorios y otros artículos en el tianguis.

Aldo de Nigris, orgullo de su mamá tras ser vista vendiendo en un tianguis

Sin embargo, el ganador de “La Casa de los Famosos México” habló del tema al ser cuestionado por reporteros, de acuerdo con un video que está disponible en el canal de YouTube Eden Dorantes Oficial. Sin dudarlo, el influencer regiomontano salió en defensa de su madre y se mostró orgulloso de ella.

Aldo de Nigris con su familia.

“Sí, mi mamá, la captaron in fraganti en la paca, en el mercado, pero mi mamá siempre ha hecho eso”, les confirmó Aldo de Nigris a los reporteros. “Está superbién, que siga siendo ella misma”

Aldo de Nigris incluso abordó con sentido del humor los cuestionamientos de los reporteros acerca de que su mamá fue vista vendiendo en un mercado, ya que expresó “con razón decía ‘¡ah, ching*, no encuentro calzones, no encuentro ropa!’” e incluso añadió “se la llevó a vender al mercadito, a lo mejor recién puestos, no los lavó, quién sabe”.

“Está superbién, yo a mi mamá la quiero mucho”.

Con información de HERALDO DE MÉXICO