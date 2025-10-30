VIDEO: Captan a mono araña escalando en el zócalo de Puebla

Una mujer grabó el momento exacto en que el animal utiliza su cola para balancearse, ante de decenas de testigos

CIUDAD DE MÉXICO.-Un mono araña sorprendió a transeúntes al ser visto escalando los balcones de Los Portales, en pleno zócalo de Puebla. El video, difundido en redes sociales, muestra al ejemplar, aparentemente en peligro de extinción, colgándose de los barrotes y moviéndose con agilidad.

En las imágenes, el animal utiliza su cola para balancearse e intenta desplazarse a otro sitio, aunque parece dudar o no encontrar un mejor lugar.

Desde el balcón inferior, una mujer también grabó el momento, mientras decenas de personas observaban desde la calle con asombro. El video, de apenas 28 segundos, no revela si el mono araña fue rescatado ni cómo llegó hasta ese punto del Centro Histórico. Las autoridades no han informado si se desplegó algún operativo para capturarlo o resguardarlo, dado que pertenece a una especie protegida.

¿Cómo denunciar la presencia de un animal silvestre en Puebla?

Para quienes buSquen denunciar sobre la presencia de un animal silvestre, pueden contactarse ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a través de cuatro canales. A través de la página oficial de la profepa, llamando al 01800 PROFEPA, contactar al correo electrónico denuncias profepa.gob.mx, o acudir directamente a los módulos de atención ciudadana de PROFEPA.

De acuerdo con la Sociedad de Conservación de Animal, los mono araña centroamericanos, cuyo nombre científico es ateles geoffroyi, se encuentran en México, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y Panamá Sin embargo, debido a la fragmentación de su hábitat y la constante caza, se consideran en riesgo.

Con información de HERALDO DE MÉXICO