VIDEO: Chofer de transporte público ayuda a perrito a refugiarse de la pirotecnia dentro del camión

El trabajador recibió reconocimiento por parte de usuarios y locatarios por su acto solidario con el canino

CIUDAD DE MÉXICO.-Un conductor se solidarizó con un perrito en momentos de pánico y le permitió ingresar a su unidad de transporte público. A través de las plataformas digitales, circula el momento en que un lomito se refugió en un camión de la ruta 26A por temor a las detonaciones de pirotecnia, durante el pasado 28 de octubre.

Testigos aseguran que el conductor permitió al canino permanecer a bordo durante el resto del trayecto, hasta su llegada a la estación Independencia, de la Línea 2 del Metrobús, situada en la colonia Lomas de Castillota, en la capital de Puebla.

Reconocen a conductor poblano

Locatarios y usuarios reconocieron la solidaridad del conductor, quien no le negó el acceso al canino, pese a que la unidad se encontraba con la mayor parte de los asientos ocupados.

«Ya deberían prohibir la pirotecnia, la contaminación cada día está peor, los perros sufren en casa, se ponen muy inquietos… ya sé que es un medio de sustento de muchas familias, pero el peligro siempre está», reaccionaron algunos de los locatarios en redes sociales.

🐾 En la ruta 26A de #Puebla, un perrito se refugió de la pirotecnia subiéndose al camión.

🚌 El conductor permitió que permaneciera a bordo durante todo el recorrido hacia la estación Independencia.

Un gesto de empatía que recuerda la importancia del respeto animal 💛 pic.twitter.com/yiNG0OeEgp — Puebla (@PueblaenLinea) October 28, 2025

¿Cómo afecta la pirotecnia a los perros?

Yesenia Osuna Ramos, veterinaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa, advierte que la pirotecnia afecta en mayor medida a los perros toda vez que tienen un oído cuatro veces más sensible que el ser humano, por lo que perciben el ruido con mayor magnitud, lo que les genera estrés similar a un trauma.

Explicó que estos animales pueden sufrir paralización completa durante los ruidos de los fuegos artificiales, lo que puede ocasionar que sean atropellados, o incluso busquen refugio fuera de sus hogares y sufran lesiones durante sus desenfrenados escapes. De acuerdo con sus recomendaciones, las mascotas deben permanecer en un ambiente tranquilo y acompañados durante las detonaciones de pirotecnia, así como el posible uso de productos relajantes ya sean naturales o sintéticos.

Con información de HERALDO DE MÉXICO