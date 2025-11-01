Abuchean a «Mayelo» Cabeza de Vaca

EL RESBALÓN / MARIO ALBERTO PRIETO

El diputado local Ismael García Cabeza de Vaca llegó a Tampico para participar en la sesión itinerante del Congreso de Tamaulipas. Muchos se sorprendieron cuando confirmó su visita, pues todo mundo sabe que el legislador, hermano del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es precisamente el rey de reyes de los faltistas: pues casi nunca se aparece por la Cámara de Legisladores.

Aprovechó su estancia para hacer grilla y reunirse con algunos personajes panistas de la zona. También dio algunas entrevistas a medios locales y se reunió con un grupo de periodistas en un restaurante ubicado en la calle Álvaro Obregón de Ciudad Madero.

En el desayuno estuvo acompañado por dos tampiqueños: el ex diputado local plurinominal Ángel Covarrubias y el ex delegado del PAN en Tampico, Jorge Zúiñiga.

Charló de mil y una cosas relacionadas con el tema político, donde el legislador no disimuló la molestia que tiene contra Humberto Prieto, actual presidente del Congreso de Tamaulipas. Recordemos que “chapulineó” de PAN a Morena, pero se le olvida que él, junto con su hermano, orquestaron el chapulineo también de las entonces diputadas Leticia Vargas y Nancy Ruiz, a quienes nos heredaron como regidoras, una en el municipio de la urbe Petrolera y la otra en

Altamira.

Ismael ha sido regidor de su natal Reynosa, diputado federal, senador y actualmente diputado local, y aun así niega que, junto con su hermano, se hayan aferrado al poder para no quedar fuera de la ubre política de Tamaulipas.

Durante la plática, Ismael aseguró que es el diputado más productivo, con cerca de 72 propuestas entre iniciativas y exhortos. Reconoció, lamentablemente , que los 90 consejeros estatales del PAN son afines a los hermanos Cabeza de Vaca, lo que significa que estos señores podrán ser quienes prácticamente ordenen a sus “borregos” que sus amigos, compadres y camaradas resulten electos como candidatos para pelear las alcaldías en 2027, aunque estén condenados a perder.

La otra lectura política de esto es que todo aquel que sea enemigo o esté peleado con los hermanos Cabeza de Vaca no tendrá cabida en las candidaturas que se

avecinan, pues a estos señores los caracteriza el odio y su sed de venganza.

Al preguntarle que ¿a quién tiene en su “corazoncito” para pelear la alcaldía de Tampico en 2027,? aprovechó para destapar a Mon Marón y a Ángel Covarrubias, exdiputado local de la zona norte de Tampico.

Desafortunadamente, para el Partido Acción Nacional serán ellos quienes sigan teniendo el control del partido. No se vislumbra ningún pronóstico favorable para este organismo político, porque si bien hay mucha gente que todavía los sigue, también es cierto que hay muchos panistas resentidos, enojados y molestos con el pasado gobierno panista de Tamaulipas.

Este jueves se llevó a cabo la sesión itinerante del Congreso del Estado, donde alguien le hizo la travesura al diputado panista Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del ex gobernador, y lo abuchearon al momento del pase de lista.

Está claro que los hermanos García Cabeza de Vaca quieren seguir sobreviviendo de la política y que no se van a ir, por el momento, del Partido Acción Nacional en el

estado.

Y eso puede ser el declive de los Panuchos en el estado.

EL MARCIANO FEST DEJARÁ 20 MDP DE DERRAMA ECONÓMICA: ERASMO

Finalmente concluyó el Marciano Fest, uno de los eventos playeros más importantes del estado de Tamaulipas. Más de 12 mil personas asistieron a disfrutar de sus actividades, y se estima que generaron una derrama económica de aproximadamente 20 millones de pesos.

Este jueves se armó el bailongo en la Plaza Gobernadores, donde el presidente municipal Erasmo González, la síndica Alicia Lerma y muchos otros aprovecharon para sacarle brillo al zapato.

Mucha raza acudió a disfrutar de estos eventos junto a su familia, pues se trató de un evento totalmente familiar.

El tema de los marcianos y la supuesta base extraterrestre que se encuentra en la playa de Miramar —y que, según la creencia popular, nos ha salvado desde hace más de 50 años del impacto de un huracán— cada vez se consolida más. A la gente le encanta todo lo relacionado con los marcianos.

Recuerde : ¡¡¡No se vale chillar!!!

POR MARIO ALBERTO PRIETO