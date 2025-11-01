Alertan productores de Tamaulipas un posible nuevo paro nacional

La Asociación Municipal de Propietarios Rurales de Río Bravo exhortó a sus agremiados a mantenerse organizados, informados y listos

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Asociación Municipal de Propietarios Rurales de Río Bravo, A.C., emitió un aviso a productores y ganaderos para mantenerse atentos ante una posible nueva convocatoria al Paro Nacional por el Rescate del Campo, luego de que no se ha alcanzado ningún acuerdo con el Gobierno Federal respecto a los precios justos de los granos.

En el comunicado difundido por la organización, se informó que se ha otorgado una tregua los días 1 y 2 de noviembre, en espera de que para el próximo lunes 3 se obtenga una respuesta favorable a las peticiones del sector agrícola.

Y de no lograrse avances, el Frente Nacional para el Rescate del Campo (FNPRC) estaría convocando nuevamente a manifestaciones en las aduanas de toda la frontera norte del país.

La advertencia se produce tras los bloqueos registrados esta semana en municipios como San Fernando y Río Bravo, donde productores agrícolas cerraron carreteras y accesos como parte de un paro simultáneo nacional.

Las movilizaciones, que se replicaron en varios estados, buscan presionar a las autoridades federales para establecer precios de garantía justos para los granos básicos, principalmente maíz y sorgo, cuyos costos de producción, según lo aseguran los campesinos, ya superan por mucho los precios de venta actuales.

Los productores advirtieron que, de continuar la falta de respuesta por parte del Gobierno Federal, podrían retomar los bloqueos y movilizaciones en puntos estratégicos de la frontera, especialmente en las aduanas y carreteras federales.

La Asociación Municipal de Propietarios Rurales de Río Bravo exhortó a sus agremiados a mantenerse organizados, informados y listos para sumarse a las acciones que determine el movimiento nacional.

Por. Antonio H. Mandujano