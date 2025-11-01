Atentan contra alcalde de Uruapan durante Festival de Velas

La autoridad estatal no ha emitido hasta ahora un parte médico definitivo sobre su condición.

URUAPAN, MICHOACÁN.- El alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, fue atacado a balazos la noche del sábado durante el tradicional Festival de Velas, realizado en el centro histórico de la ciudad. De acuerdo con reportes preliminares, el edil resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital local.

La agresión ocurrió cerca de la Plaza Morelos, cuando un sujeto armado se acercó al presidente municipal y abrió fuego a corta distancia, provocando un intercambio de disparos entre escoltas y agresores. De manera preliminar, autoridades confirmaron que uno de los presuntos atacantes fue abatido en el lugar y que se habrían realizado detenciones.

El atentado ocurrió en un espacio público concurrido, en medio de visitantes y familias que participaban en la celebración. La Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar motivaciones y responsables.

Carlos Manzo, quien asumió la presidencia municipal en septiembre de 2024 bajo candidatura independiente, impulsó una agenda de seguridad con acciones focalizadas contra grupos criminales y se pronunció en diversas ocasiones sobre la inseguridad en la región.

La autoridad estatal no ha emitido hasta ahora un parte médico definitivo sobre su condición. Se espera un informe oficial en las próximas horas.

Michoacán acumula este año diversos episodios de violencia contra autoridades municipales, en un contexto de disputa criminal y tensión en regiones clave del estado.