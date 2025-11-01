Carlos Ramírez releva a Lavín en Finanzas

El nuevo Secretario era subsecretario de Egresos y antes de eso fue subsecretario de Inversión en Entidades y Fideicomisos en la misma dependencia

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Gobernador Américo Villarreal Anaya designó a Carlos Irán Ramírez González como nuevo Secretario de Finanzas del Gobierno de Tamaulipas, en sustitución de Jesús Lavín Verástegui, quien presentó su renuncia al cargo por motivos personales.

El nuevo Secretario de Finanzas se desempeñaba como subsecretario de Egresos y antes de eso como subsecretario de Inversión en Entidades y Fideicomisos.

A nivel municipal fue Oficial Mayor de Matamoros del 2018 al 2019, y después como Secretario Técnico de la Presidencia hasta el 2021.

El mandatario estatal reconoció la labor realizada por Jesús Lavín Verástegui y expresó su agradecimiento por su aportación al fortalecimiento de las finanzas públicas.

Lavín Verástegui fue en encargado del proceso de entrega-recepción durante el 2022 con el nuevo gobierno a cargo de Américo Villarreal quien el 1 de octubre lo nombró Secretario de Administración y el pasado 13 de enero de este 2025, sustituyó en la Secretaría de Finanzas a Adriana Lozano Rodriguez.

El mandatario estatal destacó que Carlos Irán Ramírez González, quien asume el cargo como nuevo Secretario de Finanzas a partir del 1 de noviembre, asume el cargo con pleno conocimiento de los procesos internos de la secretaría y con el compromiso de mantener la disciplina fiscal que distingue a esta administración.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón