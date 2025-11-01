Catrina de Altamira rinde homenaje a víctima de feminicidio

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una Catrina del municipio de Altamira rindió homenaje a Karla Roses, la adolescente víctima de feminicidio el año pasado en una brecha del fraccionamiento Jardines de Arboledas.

​El traje, que lleva por nombre “Entre las Flores y los Recuerdos”, es una creación de la joven Annet Maryan, estudiante del Colegio de Bachilleres de Tamaulipas (Cobat 13 extensión).

​La parte posterior del atuendo presenta un altar donde la fotografía principal es la de Karla, quien también fue estudiante del Cobat. Este diseño busca mantener viva la memoria de la joven entre flores y recuerdos.

​La elaboración del vestuario demandó un trabajo de tres semanas. Con esta pieza, Annet Maryan y su equipo participan por primera vez en el concurso de Catrinas organizado por el Ayuntamiento de Altamira.

Apenas el 22 de octubre, Karla Roses hubiera cumplido 16 años de edad y el proceso legal en contra del presunto responsable, se encuentra en la audiencia intermedia.

Tanto la familia de la joven, así como activistas de la zona, exigen la pena máxima que es de 60 años para el imputado por el delito de feminicidio que ocurrió el 19 de septiembre del 2024.

Por. Óscar Figueroa

La Razón