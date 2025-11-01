Designa INE solo un consejero en IETAM

El organismo nacional solo logró designar a un consejero de los tres puestos vacantes en el IETAM, al no alcanzar consensos entre sus integrantes. Alfredo Díaz Díaz fue el único aprobado con mayoría calificada.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral solo aprobó a una de los tres consejerías vacantes del Instituto Electoral de Tamaulipas.

En una sesión marcada por la falta de acuerdos, los consejeros del INE nombraron a Alfredo Díaz Díaz, como nuevo integrantes del consejo del IETAM, tras alcanzar la mayoría calificada con 10 votos a favor y uno en contra.

Otros siete aspirantes que habían pasado las pruebas de evaluación y la entrevista fueron rechazados al no obtener los ocho votos necesarios.

Quien se quedó más cerca fue Sergio Adrián Lara Lara, con siete votos a favor y cuatro en contra.

Los otros finalistas fueron Milagros de Jesús Paz Rodriguez, Maria Isabel Tovar de la Fuente, Emilia Valero Salinas, Faustino Becerra Tejado, José Manuel Martinez Castañón y César Andrés Villalobos Rangel.

Ahora, el INE tendrá que iniciar un nuevo proceso para designar a los dos consejeros restantes y completar el Consejo General del IETAM.

La consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Ravel Cuevas, lamentó que el proceso de selección haya derivado en la declaración de convocatorias desiertas, “no por ausencia de buenos perfiles, ya que en todas las convocatorias hemos tenido mujeres altamente profesionales y capaces para ser consideradas para el cargo de la presidencia de ese organismo público local electoral, sino por falta de consensos entre las consejerías electorales”.

Advirtió que esta tendencia ha crecido, “y esas decisiones tienen consecuencias negativas en el funcionamiento de los organismos públicos locales electorales, porque aunque los órganos máximos de dirección no cuentan con la totalidad de las consejerías electorales, tienen que seguir cumpliendo con la totalidad de sus atribuciones, propiciando una sobrecarga de trabajo que podría tener, como consecuencia, el demérito en la calidad de sus labores”.

Por su parte la consejera Carla Humphrey aseguró que se debe elevar la exigencia.

“A más de 10 años de este nuevo modelo, esta autoridad ha ido modificando el método de selección, buscando instrumentar las adecuaciones que mejoren el procedimiento que se ha establecido para ello, lo cual celebro; tenemos que profundizar en este ejercicio, quizás subir los promedios de las personas que van accediendo a distintas etapas y también buscar nuevos mecanismos para que lleguen a estos procesos los mejores posibles”.

Alfredo Díaz Díaz, el único seleccionado para integrarse al Consejo General del IETAM, tiene ocho años de carrera en el organismo, donde recientemente se ha desempeñado como Coordinador de Pregorrativas y Partidos Políticos.

Se despiden tres consejeros

En la sesión de ayer del Consejo General del Instituto Electoral de Tamaulipas, las Consejeras Italia Aracely García López y Deborah González Díaz y el Consejero Jerónimo Rivera García, presentaron los informes de actividades de las comisiones que presiden.

Se trata de las y el consejero designado por el INE en 2018 y que ayer concluyeron su encargo en el Instituto Electoral de Tamaulipas.

La Consejera Electoral Italia Aracely García López, presidenta de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación, presentó un resumen de las acciones emprendidas en materia de promoción de la cultura cívica, capacitación institucional y difusión de la participación ciudadana, destacando los resultados de los proyectos implementados durante el mes de octubre.

Posteriormente, la Consejera Electoral Deborah González Díaz, quien preside la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas, informó sobre las actividades realizadas entre el 20 de agosto y el 22 de octubre.

Entre las que resaltó la actualización del registro de representantes de los partidos políticos y el cumplimiento de las obligaciones de transparencia correspondientes al tercer trimestre del año.

El Consejero Jerónimo Rivera García, presidente de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional, presentó el informe correspondiente a las metas y valoraciones del funcionariado del Seguimiento al Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEn).

Destacó el cumplimiento al cien por ciento de las actividades programadas para el periodo de septiembre de 2024 a agosto de 2025.

En sesión desarrollada en modalidad mixta se dieron a conocer otros informes de este mismo periodo en las comisiones de Organización Electoral e Igualdad de Género y No Discriminación.

En el desahogo del punto 4 del orden del día, las consejeras Italia Aracely García López y Deborah González Díaz, así como el Consejero Electoral Jerónimo Rivera García, emitieron sus respectivos mensajes de agradecimiento.

El Consejero presidente Juan José Ramos Charre, así como las consejeras Marcia Laura Garza Robles y Mayra Gisela Lugo Rodríguez, el Consejero Eliseo García González, y el Secretario Ejecutivo, Juan de Dios Álvarez Ortiz, expresaron su reconocimiento por la trayectoria, profesionalismo y aportaciones de quienes concluyen su periodo tras siete años de labor institucional.

Lo mismo hicieron las representaciones del Partido Verde, Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano que manifestaron su reconocimiento y mejores deseos a las consejerías salientes, destacando su compromiso con el fortalecimiento del trabajo electoral en Tamaulipas.

El Consejero Presidente, a nombre del Consejo General y del personal del IETAM entregó un reconocimiento a cada una de las consejerías que culminaron su encargo este 31 de octubre.

Por Staff

Expreso-La Razón