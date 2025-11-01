Detecta ODECO alto costo de las flores en negocios del centro de Tampico

A diferencia de los cementerios municipales

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Altos costos de las flores en negocios de la zona centro detectó el personal de la Oficina Federal del Consumidor en negocios del centro de Tampico a diferencia de los camposantos en dónde el costo es menor, informó hoy Manuel Leal Villarreal, director de ODECO al recorrer en el marco de la celebración del «Día de Muertos» el cementerio de la avenida Hidalgo.

De acuerdo a vendedores de flores en el exterior del cementerio municipal de la avenida Hidalgo un ramo de cempasúchil cuesta 40 pesos o tres por 100 pesos; la docena de crisantemos en 150 pesos(15 pesos por pieza).

«El 28 de octubre empezamos con el programa de verificación y vigilancia de los «Fieles difuntos» y «Día de Muertos» así le llamamos. Estamos revisando los precios vigilando que se exhiban las cantidades que están ofertando los diferentes comerciantes y como podemos ver en el panteón municipal hay mucha variedad de venta… Veladoras, las flores. La población nos está agradeciendo había algunas alzas de productos de las flores en el centro manejaban un precio constatamos aquí en el panteón están más baratas que en el centro nos da mucho gusto, aquí las personas vienen pueden comprar afuera»

Leal Villarreal dijo que la verificación de la Oficina de la Defensa del Consumidor inició hace tres días en centros comerciales sin que se hayan realizado observaciones y exhortó a la población.

«Necesitamos que el consumidor, la población esté activo conozca sus derechos y que lo haga a través de su denuncia, visitar las oficinas o a través de las redes sociales de Profeco y que nos apoye a verificar. Estamos constantemente en territorio pero ocupamos de los ojos de todos»

Leal Villarreal, pidió que la ciudadanía denuncie ante la Profeco las detectar irregularidades que se detecte en negocios para lo que la ciudadanía puede acudir a la oficina ubicada en el edificio Melik en la avenida Hidalgo de 8:30 hrs a 15:30 hrs de lunes a viernes o denunciar en la página profeco.gob.mx o al teléfono (55)55688722; mientras por el «Día de Muertos» se realizan brigadas en los municipios e indicó que la verificación de precios se ha realizado en Tempoal, Tantoyuca y Ozuluama en Veracruz así como a Ciudad Victoria, Tamaulipas y Tamuin en San Luis Potosí.

Además de acudir a los cementerios de Tampico, Leal Villarreal también acudirá a los camposantos de Ciudad Madero, Altamira, Pánuco, Veracruz y recordó que la dependencia federal a su cargo abarca los estados de Tamaulipas, Veracruz y San Luis Potosí.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón