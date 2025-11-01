Detectan demolición de barda presuntamente irregular en el cementerio municipal de Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La demolición aparentemente irregular de una barda colindante del cementerio municipal de la avenida Hidalgo de Tampico fue detectada este sábado 1 de noviembre, día de «Todos los Santos».

Personal de Protección Civil y de cementerios del ayuntamiento de Tampico fue notificado de la demolición de la barda que abarcaba cinco filas con números: 125, 126,127,128 y 129 por lo que acudieron al lugar en dónde se encontraban trabajadores de la construcción en el área colindante con la calle Olmo de la colonia Altavista en donde observaron la aparente construcción de una casa habitación.

Tras observar lo anterior el personal de Protección Civil y de cementerios canalizó las observaciones a la Secretaría de Obras Públicas y la dirección de desarrollo urbano del gobierno municipal de Tampico para que se investigue si los trabajos cuentan o no con permiso.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón