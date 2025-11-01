Disfrutan familias del “buu en el Zoo”

Desde temprano, cientos de familias participan de este tradicional evento en el parque

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Cientos de familias disfrutan del espectáculo de “Buu en el Zoo”, que realiza anualmente, la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT), en el zoológico Tamatán, mientras se prepara “Navidad en Tamatán “ en el Parque Recreativo del mismo nombre y Ropo-pom-pom en el Museo Tamux.

Desde temprano cientos de visitantes llegaron al zoológico para entrar y disfrutar del evento que se realiza con la sociedad colaborativa y participativa, señaló Eduardo Rocha Orozco, vocal de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas (CPBT).

El funcionario estatal explicó que en los recintos bajo el resguardo de la comisión se realizan diversas actividades y estrategias para fortalecer la unión familiar, el conocimiento, las tradiciones y la diversión, entre otras más.

A manera de ejemplo, dijo que en Gómez Farías en el marco del Día de Muertos se realiza el Festival Cultural de la Mariposa Monarca, en el Museo Tamux “Una noche en el museo” y el Planetario talleres sobre la biodiversidad, así como los Cursos de Verano en el zoo y en el Tamux que a las niñas y niños fascinan.

También destacó que ya están en los preparativos de “Navidad en Tamatán” que se realiza año tras año en el Parque Recreativo Tamatán, frente al Zoológico de Tamatán, donde hay desde proyección de películas, juegos, actividades para los más pequeños, recorrido en tren.

POR STAFF

EXPRESO-LA RAZON