Dos heridos en choque múltiple

Conductor de un auto compacto trata de dar la vuelva U, lo que provoca que sea embestido por un tráiler que se proyecta contra una camioneta.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Al menos dos personas resultaron lesionadas en un accidente múltiple ocurrido la tarde del viernes en la carretera Ciudad Victoria-Monterrey, en el que se vieron involucrados un tráiler y dos vehículos particulares.

El percance fue reportado a las 17:15 horas en el kilómetro 22 de dicha vía, frente al punto conocido como “El Atorón”.

De acuerdo con los reportes iniciales, el estado de salud de los lesionados es delicado.

Los cuerpos de emergencia atendieron en el sitio a una mujer que viajaba en una camioneta Nissan Kicks, de modelo reciente y con placas de Tamaulipas.

Asimismo, auxiliaron a un hombre que conducía un Volkswagen Gol.

Ambos fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios de Ciudad Victoria

El accidente se suscitó cuando el automóvil Gol, que circulaba de sur a norte, llegó al puente elevado que conecta con la carretera a Zaragoza.

En ese punto, el conductor cometió una infracción al intentar dar un giro en «U», lo que provocó que se interpusiera en la trayectoria del tráiler.

La unidad de carga, que tenía como destino Monterrey y provenía de Tampico, impactó al vehículo menor.

Tras la colisión, el tráiler perdió el control y se incrustó en los carriles contrarios (de norte a sur), donde chocó de frente con la camioneta Nissan Kicks, la cual resultó con graves daños en el lado del conductor.

Ambos vehículos particulares fueron declarados pérdida total.

Elementos de la Guardia Estatal acudieron a la escena para brindar apoyo y asegurar la zona, en espera de la llegada de la Guardia Nacional, quien se hará cargo de las investigaciones correspondientes.

Por Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON