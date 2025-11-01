Encuentran trabajos de brujería en tumbas del cementerio municipal de Tampico

En el marco de la conmemoración de “Todos los Santos” y del “Día de Muertos”, Dámaso Domínguez relató que a lo largo de los años ha encontrado trabajos de brujería dentro del camposanto.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Desde hace 58 años, Silverio Dámaso Domínguez Guerrero, trabajador sindicalizado del cementerio ubicado sobre la avenida Hidalgo, ha sido testigo de múltiples manifestaciones de fe, dolor y también de prácticas oscuras.

Entre los objetos hallados, mencionó ropa interior, muñecos de peluche atravesados con alfileres y frascos con contenidos desconocidos.

“Muchas vibras… vienen a hacer brujería. Aquí han encontrado desde top interior hasta monos de peluche todos alfilerados… Inclusive cuando abren aquí los compañeros salen trabajitos, frasquitos”

Dijo que en ocasiones, cuando los trabajadores descubren este tipo de objetos, experimentan dolores de cabeza o malestares físicos, sobre todo en tumbas de personas fallecidas de forma violenta. En su caso, dice siempre llevar consigo agua bendita como medida de protección.

“Ya es la costumbre, pero hay que andar con cuidado porque a veces se sienten dolores de cabeza. No soy curioso para andar buscando yo, hay compañeros que se encargan de abrir cuando van a sepultar… Yo siempre cargo mi agua bendita”

Dámaso Domínguez advirtió que quienes acuden al panteón deben de caminar con precaución entre las tumbas, ya que algunos de estos trabajos permanecen ocultos y pueden ser pisados accidentalmente.

Expresó que más allá de las creencias, el respeto al camposanto y a quienes reposan ahí debe prevalecer en estas fechas dedicadas a quienes se adelantaron.

