Espectacular inicio del Festival Xantolo Altamira 2025

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Con gran entusiasmo y una multitudinaria asistencia, dio inicio el Festival Xantolo Altamira 2025, encabezado por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez y la presidenta del Sistema DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez.

Por quinto año consecutivo, el tradicional festival celebró la riqueza cultural y el colorido de las festividades del Día de Muertos, con la participación de cientos de asistentes que se dieron cita en el bulevar Cuco Sánchez y el Muelle Champayán, donde se realizaron los esperados concursos de viejadas, catrinas y comparsas.

Durante su mensaje inaugural, el presidente municipal destacó la importancia de mantener vivas las tradiciones que dan identidad al pueblo altamirense.

“Todos están cordialmente invitados a disfrutar de nuestra hermosa Laguna del Champayán, donde se llevará a cabo el desfile náutico de altares flotantes y la premiación de esta gran celebración de nuestras tradiciones. ¡En Altamira, la muerte es cultura viva!”, expresó el alcalde Armando Martínez Manríquez.

El Festival Xantolo Altamira se ha consolidado como una de las celebraciones más esperadas en la región sur de Tamaulipas, combinando arte, música, gastronomía y tradiciones ancestrales que rinden homenaje a quienes han partido, en un ambiente familiar lleno de color, alegría y orgullo por las raíces mexicanas.

Por. Óscar Figueroa