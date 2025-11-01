Implementan vigilancia vial en el exterior de los cementerios municipales de Tampico

rick Sifuentes Hernández, director operativo del departamento de tránsito y vialidad en Tampico explicó que se busca prevenir riesgo de accidentes para quienes visitan los camposantos

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un operativo de seguridad vial integrado por 15 elementos de la dirección de Tránsito y Vialidad de Tampico fue implementado por el «Día de Muertos» en el exterior de los tres cementerios municipales de la ciudad.

Erick Sifuentes Hernández, director operativo del departamento de tránsito y vialidad en Tampico explicó que se busca prevenir riesgo de accidentes para quienes visitan los camposantos municipales ubicados en la avenida Hidalgo, Tancol y Solidaridad, Voluntad y Trabajo así como a dos cementerios privados.

«Sábado 1 y domingo 2 de noviembre… La Ley de Movilidad marca proteger mucho al peatón en este Día de Muertos»

Sifuentes Hernández además dijo que con apoyo del personal del departamento de ingeniería vial se instalaron semáforos móviles en destello preventivo en ámbar para la disminución de los límites de velocidad y también se realizó la pinta de cruces peatonales.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón