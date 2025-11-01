Prevención de la violencia familiar, prioridad del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas

En Tamaulipas operan 16 Centros Libres para Mujeres, los cuales ofrecen atención integral .

TAMPICO, TAMAULIPAS.- La prevención de la violencia familiar es uno de los principales objetivos del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, aseguró su directora, Marcia Benavides Villafranca, al dar a conocer las acciones impulsadas por instrucción del gobernador, Américo Villarreal Anaya y de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la atención y el desarrollo integral de las mujeres.

Explicó que el Instituto tiene la encomienda de establecer estrategias y brindar herramientas a las mujeres para que superen situaciones adversas, además de impulsarlas en el ámbito productivo a través de los Centros Libres para Mujeres.

“No solamente se busca acompañar los casos de violencia, sino también incentivar el emprendimiento, la capacitación en muchas materias y ofrecer terapia psicológica”

Benavides Villafranca recordó que en Tamaulipas operan 16 Centros Libres para Mujeres, los cuales ofrecen atención integral mediante personal especializado como abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y promotoras de derechos humanos.

“Tenemos 16 en todo el estado. Hay abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y promotoras de derechos que recorren el territorio; todas las mujeres pueden acudir a estos espacios”

En el caso de Tampico, el Centro Libre abrió sus puertas en mayo pasado y brinda atención a quienes requieran acompañamiento legal, psicológico o social.

Finalmente, la titular del Instituto destacó que estos centros representan espacios comunitarios de apoyo y concientización, donde se orienta a las mujeres para identificar los distintos tipos de violencia y promover la denuncia.

Por Cynthia Gallardo

La Razón