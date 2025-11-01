Retienen a empleado por falta de servicio

Colonias de Victoria acumulan más de dos días sin energía eléctrica tras el paso del Frente Frío Número 11

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La desesperación por la falta de energía eléctrica durante más de 48 horas en Ciudad Victoria derivó en la retención de un trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por parte de vecinos de la colonia Estudiantil, quienes exigían una solución inmediata al apagón que afecta su vida cotidiana y pone en riesgo su salud.

El incidente ocurrió alrededor de las 09:00 horas del viernes, cuando Francisco Almaguer, técnico de la CFE, fue interceptado por habitantes mientras revisaba la zona afectada. Los colonos, desesperados ante la falta de respuesta, lo mantuvieron retenido por más de tres horas como medida de presión.

El llamado de auxilio se debe a la grave crisis que pone en riesgo la salud de adultos mayores y niños al imposibilitar la refrigeración de medicamentos vitales y alimentos.

“Estamos sin nada, no hay luz, no hay nada, ya echó a perder todo lo que habíamos comprado, por favor, yo soy discapacidato yo alcanzo a ver, entonces imagínate a oscuras”, relató uno de los vecinos, Rodolfo Infante Gallardo, quien además señaló que la situación afecta de manera grave a personas mayores y discapacitadas.

Tras la alerta por la retención del empleado, una cuadrilla de la CFE acudió al sitio para atender la falla. Durante la llegada del equipo, Almaguer aprovechó un descuido para subir a su camioneta y salir del lugar, mientras los vecinos amenazaban con retener también al nuevo personal si no reparaban el servicio.

Finalmente, los técnicos fueron escoltados por los propios afectados hasta localizar el transformador dañado, logrando restablecer el suministro en la zona.

La CFE explicó que los retrasos se deben a los daños provocados por los vientos de hasta 100 kilómetros por hora registrados el miércoles con el paso del Frente Frío Número 11, los cuales dejaron a más de 77 mil usuarios sin energía eléctrica en municipios como Tampico, Madero, Altamira, Mante y Ciudad Victoria.

A pesar de los trabajos de reparación, varias colonias de la capital continúan sin luz, lo que evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura eléctrica ante fenómenos meteorológicos y la falta de capacidad operativa para atender emergencias simultáneas.

Mientras tanto, los vecinos de la Estudiantil aseguran que mantendrán la presión sobre la CFE hasta que se garantice el restablecimiento total del servicio, pues además del apagón, la falta de electricidad impide el funcionamiento de bombas de agua, dejando a cientos de familias sin acceso al líquido ni a servicios básicos.

Por Alfredo Peña/Jesús Berlanga

Fotos: Alfredo Peña

Expreso-La Razón