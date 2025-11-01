Se descarrila tren que transportaba combustible en Hidalgo y genera explosion

Elementos de Protección Civil acudieron al sitio para sofocar el fuego; pidieron a la población evitar circular por la zona

TEPETITLÁN, HIDALGO.-

Durante las primeras horas de este sábado se reportó un aparatoso accidente, luego de que un tren de carga con más de 100 vagones se descarrilara en La Loma, en el municipio de Tepatitlán. Las primeras versiones indican que volcaron varios furgones tipo tanque, góndola y contenedores cerrados, lo que ocasionó una explosión de grandes dimensiones durante 1 de noviembre.

Tras el siniestro, elementos de distintos cuerpos de emergencia, entre ellos Bomberos de Hidalgo y Policía municipal, así como personal de Protección Civil, acudieron al sitio para sofocar el fuego, por lo que pidieron a la población a evitar acercarse o transitar por la zona para evitar mayores afectaciones.

Descarrilamiento de tren ocasiona explosión

Los pobladores de la zona fueron quienes reportaron el fuego ocasionado por el descarrilamiento del tren, que trasladaba contenederos de gas, toda vez que el humo que se elevó por los cielos fue visible desde varios kilómetros a la redonda.

A través de plataformas digitales, circula el momento en que pobladores se aproximan al tren descarrilado y obsevan las afectaciones ocasionadas en las zonas aledañas. «Quedó patas para arriba», aseguró uno de los testimonios.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado el saldo de lesionados o muertos por el grave incidente. Además, autoridades municipales impidieron el paso, por lo que aún se desconoce las posibles causas que habrían ocasionado el descarrilamiento.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO