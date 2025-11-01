Se registra derribo de cables de CFE en la colonia Guadalupe Mainero; responsable se da a la fuga

Al momento del arribo del elemento, no se encontró ningún vehículo en el lugar, ya que el presunto responsable se dio a la fuga.



8:02 pm

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un incidente vial provocó esta noche el derribo de cables de Comisión Federal de Electricidad sobre el bulevar Adolfo Adolfo López Mateos y la calle Laredo, en la colonia Guadalupe Mainero de Tampico. De acuerdo con el reporte de la autoridad, el hecho fue atendido en apoyo al agente de Tránsito, Redyver del Ángel Hernández López. Al momento del arribo del elemento, no se encontró ningún vehículo en el lugar, ya que el presunto responsable se dio a la fuga. El percance ocasionó que se colocara cinta restrictiva para evitar la circulación de unidades por el lugar de los hechos, personal de Tránsito y bomberos arribó al sitio. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. Por. Cynthia Gallardo La Razón