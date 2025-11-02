Asesinato del alcalde de Uruapan: un agresor abatido y dos detenidos

Autoridades analizan cámaras, armas aseguradas y el desempeño del dispositivo de seguridad asignado al edil

URUAPAN, MÉXICO.- El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, durante el Festival de Velas, provocó despliegue federal y coordinación con autoridades estatales.

De acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, uno de los agresores murió en el lugar y dos personas fueron detenidas tras el ataque armado registrado la noche del sábado en el centro histórico de la ciudad.

Manzo, quien contaba con protección federal desde diciembre de 2024, recibió atención médica de emergencia, pero falleció en el hospital.

Autoridades analizan cámaras, armas aseguradas y el desempeño del dispositivo de seguridad asignado al edil para determinar responsabilidades y confirmar el móvil del crimen, mientras se mantiene vigilancia reforzada en el municipio.

