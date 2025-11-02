Cerrado a toda la navegación el puerto de Tampico

Hoy, el sur de Tamaulipas amaneció con una temperatura de 22°C, con la misma sensación térmica, el cielo es mayormente nublado, con muy baja probabilidad de lluvia

TAMPICO, TAM.- A causa del ingreso del Frente Frío #12, a través del aviso 199/2025, la Capitanía de Puerto Regional de Tampico notificó a la comunidad marítima el cierre del puerto a toda la navegación marítima a partir de las 00:00 horas de este domingo 2 de noviembre.

La dependencia federal a cargo del Capitán de Altura, Mario Martínez Martínez emitió el comunicado en el que da a conocer que: «debido al ingreso de un sistema frontal el cual se prevé se desplace sobre la costa y región noroeste del Golfo de México en el transcurso de la mañana del domingo 02 del actual con pronóstico de viento fuerte del noroeste – noreste 37/46 km/h rachas 64 a 74 km/h oleaje elevado de 2.1 a 2.7 metros sobre la zona de costa y región noroeste del Golfo de México, lo cual disminuye la capacidad de maniobra de entrada y salida de embarcaciones al puerto, así como la navegación sobre el área marítima, por lo anterior como medida precautoria y a fin de salvaguardar la vida humana en la mar, los bienes y evitar la contaminación marina,se comunica que el puerto de Tampico queda cerrado a toda la navegación marítima a partir de las 00:00 hrs de hoy domingo 02 de noviembre de 2025 con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y 13 de la Ley de Puertos vigente.

Presión barométrica es de 1020 mbr

El cielo cambió a parcialmente nublado después de las 08:00 horas y mayormente soleado después de las 09:00 horas, continúa así en el transcurso de hoy. El viento es del norte de 10 a a 20 kph, con rachas de 30, incrementándose gradualmente, para alcanzar en las últimas horas de la mañana, velocidades de 25 a 35 kph, y rachas de 55 (fuera de costa serán de mayor intensidad, por efecto del frente frío No. 12, aminorando en las últimas horas de la tarde), la presión atmosférica es de 1020 mbr, la temperatura de 23°C, con la misma sensación térmica y la máxima que se espera podrá ser de 27°C, con una posible sensación térmica de 28°C, ambiente templado en horas de la mañana, a cálido por la tarde.

El Frente Frío No. 12, afecta nuestra zona, moderado de momento, incrementándose gradualmente, para alcanzar en las últimas horas de la mañana, velocidades de 25 a 35 kph, y rachas de 55 (fuera de costas serán de mayor intensidad), con ligero descenso de la temperatura, sobre todo hacia la mañana de mañana lunes, el frente frío alcanzará la Península de Yucatán en la madrugada de mañana lunes y el Mar Caribe, la tarde del mismo lunes, mientras que la masa de aire frío que le dio impulsó modificará sus características térmicas el miércoles, autoridades mantienen vigilancia.

Por Cynthia Gallardo

La Razón