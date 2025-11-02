Clausura COEPRIS 4 expendios de agua

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios mantiene operativos de verificación en todo Tamaulipas; en la zona sur aplicó medidas por incumplir la normatividad

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) ha verificado en lo que va del año 2 mil 364 establecimientos de distintos giros en Tamaulipas, como parte de un programa preventivo implementado desde mayo por las altas temperaturas.

El comisionado de la dependencia, Mario Rebolledo Urcadiz, informó que entre los negocios revisados se encuentran 157 paleterías y neverías, 117 expendios de aguas y frutas preparadas sin alcohol, 525 vendedores ambulantes, 12 puestos de raspados, 1,015 restaurantes y 416 tiendas de autoservicio, además de cuatro mercados públicos.

En materia de saneamiento ambiental, se verificaron 18 centros recreativos, 110 albercas públicas y privadas, 21 sistemas de abastecimiento de agua, 17 camiones cisterna, 7 letrinas, 192 gasolineras, 16 centrales camioneras, 106 hoteles y 182 escuelas.

Las ciudades con más verificaciones son Reynosa, con 606 inspecciones; Ciudad Victoria, con 432; y Tampico, con 392, donde se aplicaron clausuras temporales a expendios de agua que no cumplieron con las normas sanitarias.

Otros municipios con actividad destacada son Matamoros (217), Valle Hermoso (194), San Fernando (152), El Mante (147) y Altamira (36).

Del total de las verificaciones, se emitieron 910 dictámenes y se realizaron 337 muestreos. Además, en Ciudad Victoria se recibieron 8 quejas por saneamiento básico y 11 por alimentos, todas ellas atendidas conforme a la normatividad.

Rebolledo Urcadiz explicó que solo en los casos donde se detectaron anomalías graves se aplicaron clausuras temporales, hasta que los responsables corrijan las deficiencias. En la actualidad, cuatro expendios de agua en el sur del estado permanecen clausurados y fueron emplazados para subsanar las observaciones.

Por Salvador Valadez C.

Expreso La Razón