Detienen a presunto asesino de joven aficionado de Chivas

José Manuel “N” habría acuchillado al adolescente, de 14 años de edad, durante una reyerta registrada en Zapopan la semana pasada

GUDALAJARA, JALISCO.- El presunto homicida de un joven aficionado del Guadalajara fue aprehendido y consignado por las autoridades estatales, informó la Fiscalía General del Estado de Jalisco mediante un comunicado de prensa.

Acompañado por otros secuaces, José Manuel “N” habría acuchillado en numerosas ocasiones a un adolescente de 14 años de edad, quien asistía a un convivio en un hotel de Zapopan, donde la semana pasada se realizó el llamado Clásico Tapatío.

“De acuerdo con las investigaciones, él y otros hombres habrían agredido a la víctima por un presunto caso de riña. La agresión se suscitó al finalizar un convivio del Club Deportivo Guadalajara en un hotel de Zapopan, cuando varios aficionados habrían sido abordados y agredidos por un grupo de sujetos. “Inicialmente, José Manuel fue detenido por cohecho, en colaboración con el centro de monitoreo C5 y elementos de la SEDENA y Guardia Nacional. Sin embargo, más tarde se le cumplimentó el mandato judicial por el delito de homicidio”, detalló la Fiscalía.

Trasladan a presunto homicida a centro penitenciario

El presunto responsable de la agresión en contra del joven, la cual ocurrió el pasado 24 de octubre, fue presentado ante la autoridad correspondiente y trasladado a una prisión, donde tendrá su audiencia.

“A José Manuel ‘N’ se le leyeron sus derechos conforme al protocolo de aprehensión, para luego ser trasladado en un operativo de seguridad hasta un complejo penitenciario, donde se realizará su audiencia de imputación. “Ahí, el detenido deberá enfrentar a la justicia por el homicidio del joven aficionado de futbol, puesto que se presume su participación activa en la agresión ocurrida el pasado 24 de octubre en Zapopan”, añadió la dependencia.

De acuerdo con medios locales de información, se espera que se ejecuten órdenes de aprehensión en contra de por lo menos otras cuatro personas, al parecer integrantes de una barra del Atlas de Guadalajara, quienes podrían tener relación con este homicidio.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.