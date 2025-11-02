Entre nostalgia, color, baile y música recuerdan a familiares en el «Día de los Fieles Difuntos» en Tampico

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una gran afluencia de personas se observó este domingo 2 de noviembre en el cementerio municipal de la avenida Hidalgo en Tampico.

Familias enteras arribaban al camposanto llevando consigo: cubetas, escobas, pintura, alimentos, sillas portátiles, flores para limpiar y embellecer los espacios en los que descansan sus seres queridos y acompañar en este día de los «Fieles Difuntos» a quienes ya no están físicamente pero siguen viviendoen los corazones de quienes les recuerdan con cariño.

Un ejemplo de las tradiciones mexicanas lo representa la familia Sánchez Campoy. Llegaron muy temprano a visitar la tumba en la que descansan los restos de sus familiares: sus padres y hermanos Gabriela y Alejandro, sitio que pintaron y decoraron con flores de cempasúchil y mano de león además de preparar tortas para convivir con ellos.

«Abuelos, padres, hermanos… Ayer, nos pusimos de acuerdo. Desde las 8 estamos aquí… Pintamos, ponemos flores… Con mucho cariño les recordamos a papás y a hermanos Gabriela y Alejandro, una 15 años y el más chico 2 años»

En el lugar, integrantes del Club Guías Mayores de la iglesia adventista del séptimo día acudían a las tumbas para preguntar a quienes la visitaba si querían que entonaran un canto en memoria de quienes fallecieron, algunas familias aceptaban… Otras no.

«Por generaciones lo hemos hecho nuestros padres en algún momento lo hicieron a la actividad le llamamos:»Operación Bálsamo» de parte de los jóvenes de la iglesia adventista»

También la tradicional viejada «Los Matlachines de la Cuadra» acompañada por el trío «Son de Chan» de Pueblo Viejo, Veracruz con integrantes de todas las edades fundada desde hace 17 años llegó por primera vez al cementerio municipal de la avenida Hidalgo para llevar música y baile a la asistencia y pueden localizarlos en la Red social Matlachines de la Cuadra.

«Venimos a mostrar un poco de esta tradición a bailar a la gente que desee que le bailemos estamos aquí viviendo estas fiestas»

Agregaron que: «Para nosotros todo el año es Xantolo desde enero hasta ahorita»

En Tampico, las tradiciones mexicanas no mueren por el contrario se preservan y honran la memoria de quienes ya no están.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón