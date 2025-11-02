Frente frío 12 afectará a estos estados del lunes 3 al jueves 6 de noviembre

Consulta cuáles son los estados en donde habrá temperaturas que son bajo cero de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dio a conocer cuáles serán las condiciones climáticas en este inicio de semana y prácticamente de cara al siguiente fin de descanso, informando que un nuevo frente frío sacudirá varias entidades del país con temperaturas bajo cero y que llegarán hasta los -5 grados centígrados.

Durante el lunes, incluso, el frente frío número 12 y su masa de aire frío ocasionarán evento de «Norte» fuerte a muy fuerte en el litoral del golfo de México, el istmo y el golfo de Tehuantepec, así como en la península de Yucatán.

A continuación te compartimos el panorama referente e las bajas temperaturas que se registrarán del lunes 3 al jueves 6 de noviembre, para que tengas presente cuáles serán los estados afectados y de esta manera te protejas y protejas a los tuyos de las bajas temperaturas en la República Mexicana.

Se registrarán temperaturas de hasta -5 grados en diversos estados | Cuartoscuro

¿En cuáles estados habrá temperaturas de -5 grados el lunes 3 de noviembre?

Como te comentamos, este lunes el frente frío número 12 se desplazará sobre el litoral del golfo de México, interaccionará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco; además de lluvias y chubascos en la península de Yucatán.

La masa de aire frío asociada al frente propiciará un descenso en las temperaturas con posibles heladas en el norte, noreste, oriente y centro del país, así como evento de “Norte” muy fuerte con rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz, además del istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Los estados con temperaturas mínimas de -5 a 0 grados serán las zonas serranas de:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Mientras que las zonas serranas de estas entidades registrarán temperaturas de entre 0 y 5 grados centígrados:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Ciudad de México

Morelos

Oaxaca

Este es el panorama de frío para el lunes 3 de noviembre | Conagua

¿En cuáles estados habrá temperaturas de -5 grados el martes 4 de noviembre?

El martes, el frente frío número 12 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán y el sureste del territorio nacional.

La masa de aire frío asociada al frente empezará a modificar sus características, propiciando un ascenso gradual de las temperaturas vespertinas en estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, sin embargo, se mantendrá el ambiente frío al amanecer con bancos de niebla en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán.

Las zonas serranas de estos estados registrarán temperaturas mínimas de -5 a 0 grados son:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Estado de México

Hidalgo

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Mientras que las zonas serranas que tendrán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados son las que se ubican en estas entidades:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

Querétaro

Oaxaca

El martes también habrá descenso de temperaturas | Conagua

¿En cuáles estados habrá temperaturas de -5 grados el miércoles 5 de noviembre?

De acuerdo el pronóstico extendido del SMN difundido a través de Conagua, el miércoles, el frente frío número 12 se localizará sobre el mar Caribe, originando chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de mantener valores bajos de temperatura en la península de Yucatán. En el resto del territorio mexicano continuará el ascenso de las temperaturas.

Ante esta noticia, te compartimos primero las entidades cuyas zonas serranas tendrán temperaturas de hasta -5 grados centígrados:

Baja California

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

En tanto, las zonas serranas de los siguientes estados tendrán temperaturas mínimas de 0 a 5 grados:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Oaxaca

Los estados en donde las temperaturas volverán a subir con máximas de entre 35 y 40 grados son Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Aunque bajen las temperaturas, en otros estados el calor no dará tregua | Conagua

¿En cuáles estados habrá temperaturas de -5 grados el jueves 6 de noviembre?

El jueves, el frente número 12 se extenderá con características de estacionario sobre el mar Caribe, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en la península de Yucatán.

Durante el período de pronóstico, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, provocará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, sur y oriente de la República Mexicana. Asimismo, prevalecerá baja probabilidad de lluvia en el noroeste, norte, noreste y centro del territorio nacional.

Las zonas serranas de estos estados tendrán temperaturas mínimas de -5 a 0 grados:

Baja California

Chihuahua

Durango

Mientras que las temperaturas mínimas de 0 a 5 grados se registrarán en las zonas serranas de estos estados el jueves 6 de noviembre:

Sonora

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Zacatecas

Aguascalientes

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Para el jueves, el frente frío número 12 provocará bajas temperaturas en muchos de los estados mexicanos | Conagua

En el caso de las lluvias que pudieran registrarse, recuerda que las lluvias fuertes y muy fuertes podrán estar acompañadas de descargas eléctricas, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.