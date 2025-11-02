Identifican a 22 de los fallecidos por explosión en Waldo’s de Hermosillo

Los cuerpos de 21 de las víctimas de la fuerte explosión ya fueron entregados a sus familiares

HERMOSILLO, SONORA.-Ya se logró identificar plenamente a 22 de las 23 personas que fallecieron en el incendio ocurrido en la tienda “Waldos” de Hermosillo, Sonora, y se entregaron 21 de ellos a sus familiares, además, de los 15 lesionados en estos momentos cinco permanecen hospitalizados, dos de , informaron autoridades de Sonora.

En una rueda de prensa conjunta, se dieron a conocer los avances relacionados con las investigaciones del caso y la atención a las víctimas; el secretario de educación de Sonora, Froylán Gámez, aseguró que fue designado para atender a los afectados y precisó que se está dando acompañamiento y apoyo necesario para llevar a cabo los servicios funerarios, asesoría legal y psicológica.

Mientras tanto, el secretario de Salud, Jesús Anomia, precisó que en total fueron 15 personas que ingresaron a un hospital, 10 de ellas ya fueron dadas de alta y cinco permanecen internadas, de estos últimos dos de ellos en estado crítico: un adulto mayor y una joven de 20 años, que podría ser trasladada a Estados Unidos para recibir atención especializada.

Una falla eléctrica pudo detonar el incendio

El fiscal de Sonora, Gustavo Salas, informó que ya se encuentran peritos especializados dentro del establecimiento realizando todas las pruebas científicas necesarias, se realizaron 38 entrevistas a testigos y peritajes a los automóviles afectados.

De momento se puede reafirmar que no hay indicios que sea un incendio intencionado y la principal línea de investigación va en torno a un accidente, en el cual falló un transformador interno del establecimiento y se está analizando todas esas instalaciones para verificar dónde se originó la falla.

El secretario de Gobierno, Adolfo Salazar, aclaró que se están haciendo las evaluaciones de protección civil, pues en 2019 se había autorizado el programa interno del establecimiento y en 2020 se revalidó, pero en 2021 se le dio un sentido negativo, sin embargo, señaló que todos los documentos necesarios para otorgar los permisos de operación ya se encuentran en análisis y son parte de la investigación de la Fiscalía.

Dijo que se han mantenido en contacto con los responsables de la empresa, este domingo llegó a Sonora un representante de la Ciudad de México, quien entregará todos los documentos de permisos y dictámenes necesarios para operar, mientras tanto, se cerraron todas las sucursales de Sonora para verificar sus instalaciones.

Por su parte, el secretario del ayuntamiento de Hermosillo, Eduardo Acuña, explicó que se está dando acompañamiento a las víctimas y sus familiares a través del Sistema DIF Municipal, con psicólogos y trabajadores sociales, y se colabora en todas las acciones de atención y seguimiento del caso.

Brindarán acompañamiento a deudos y víctimas

Al mediodía se realizó una reunión en Palacio de Gobierno, a convocatoria de la Secretaría de Gobernación, para dar a conocer los detalles de las condiciones y circunstancias de la atención a las víctimas.

El alcalde de Hermosillo, Antonio Astiazarán, lamentó los hechos y aseguró que a través del DIF se mantiene apoyo psicológico y emocional a familiares de las víctimas, mientras se coordinan con el gobierno de Sonora para garantizar el apoyo integral a todos los afectados.

“Lo más importante ahora es acompañar a las víctimas, atender a los lesionados y estar del lado de las familias. Seguimos trabajando en coordinación con todas las autoridades. No están solas ni solos”, publicó.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, giró la instrucción de dar un acompañamiento integral a las víctimas y realizar una investigación exhaustiva y transparente para aclarar esta tragedia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO.