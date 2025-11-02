Intentan internar a hombre en centro de rehabilitación y se desata balacera en el Fracc. Campestre de Ciudad Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La Vocería de Seguridad de Tamaulipas informó que este domingo, autoridades atendieron un reporte sobre una camioneta sospechosa en la calle Azaleas con Amapola, del Fraccionamiento Campestre de Ciudad Victoria.

Al arribar al lugar, los elementos visualizaron a un grupo de hombres que manifestaron pertenecer a un centro de rehabilitación y señalaron que se encontraban en el sitio para internar a una persona.

Durante la verificación de datos en Plataforma México, se identificó que uno de los presentes contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Nuevo León.

En el mismo sitio, se reportaron detonaciones de arma de fuego provenientes del interior de un domicilio, donde un masculino habría realizado disparos luego de que las personas del centro de rehabilitación intentaran llevárselo.

Como resultado de estas acciones, fueron detenidos dos masculinos: uno por contar con orden de aprehensión vigente y otro por portación y detonaciones de arma de fuego.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes y se realizan las investigaciones pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

Por. Staff