Investigan presunta demolición irregular de tramo de una barda del cementerio de avenida Hidalgo.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Autoridades municipales de Tampico investigan la demolición aparentemente irregular de una barda entre las filas 125 a 129 que delimita el cementerio municipal de la avenida Hidalgo con un predio particular en calle Olmo de la colonia Altavista; informó hoy Salvador Corona Pulido, director de cementerios del ayuntamiento.

«Estaban haciendo, tiraron una casa es particular esa situación donde esa empresa destruyó con maquinaria la barda del cementerio dañando fosas. Se dio aviso a Obras Públicas, Desarrollo Urbano y a Protección Civil para que tomen las medidas pertinentes»

Corona Pulido indicó que compete a las autoridades municipales correspondientes determinar las acciones a seguir.

«Se hace el proceso por allá, los permisos, la destrucción es que conlleve la destrucción de la barda más el daño a las fosas de los particulares»

Respecto a la quema de basura detectada el sábado en el camposanto pese a estar prohibido expresó que fueron visitantes quienes la propiciaron.

«Lo que se detectó unos ciudadanos les estorbaban ramas del árbol ellos mismos decidieron cortarlas, no quisieron sacarlas al pasillo donde está el bote de basura tomaron la decisión errónea de quemarlas ahí mismo. Se acercó personal de Protección Civil y del cementerio no se podía permitir»

Además el director de cementerios señaló que está prohibido sembrar árboles en los cementerios: «a veces dicen es mi propiedad quiero sembrar, la acción es errónea el árbol echa raíz al crecer daña las bóveda no solamente de su propiedad sino de ciudadanos alrededor»

Por último, el director de cementerios calculó que hasta seis mil personas visitaron este domingo 2 de noviembre el cementerio municipal de la avenida Hidalgo en Tampico; en total a los tres camposantos de la ciudad se estima que acudieron 20 mil personas.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón