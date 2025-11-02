Lluvias abren más temporadas de caza y pesca deportiva en Tamaulipas

La Comisión de Caza y Pesca destacó que este repunte no solo dinamiza la economía rural y el turismo especializado, sino que también consolida a Tamaulipas

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Las abundantes lluvias registradas en los últimos meses han traído consigo una de las mejores noticias para el sector de la caza y pesca deportiva en Tamaulipas: el incremento en los niveles de agua en ríos, presas y esteros ha permitido la apertura de más temporadas y el repunte de diversas especies, tanto acuáticas como silvestres.

Así lo dio a conocer Luis Eduardo García Reyes, vocal ejecutivo de la Comisión de Caza y Pesca Deportiva de Tamaulipas, quien destacó que las recientes precipitaciones han sido un respiro para los ecosistemas, beneficiando directamente la actividad deportiva y recreativa en el estado.

“El agua es una gran bendición para todos, y también para las especies. Gracias a las corrientes que han regresado a nuestros ríos se abren más temporadas de distintas especies».

«En el sur ya empieza a verse mucho robalo ahora que se han calmado las corrientes, y también se mueven otras especies hacia el interior del estado”, dijo a Expreso el funcionario estatal.

García Reyes señaló que esta condición permitirá una temporada 2025-2026 especialmente favorable, con una mayor presencia de venado cola blanca en las zonas de caza y un incremento notable de especies como robalo, bagre y mojarra en los cuerpos de agua del sur y centro de Tamaulipas.

“El agua trajo vida y alimento; hay abundancia de vegetación y eso garantiza un equilibrio para la fauna. Por eso consideramos que esta será una gran temporada tanto para los pescadores como para los cazadores deportivos”, agregó.

La Comisión de Caza y Pesca destacó que este repunte no solo dinamiza la economía rural y el turismo especializado, sino que también consolida a Tamaulipas como uno de los principales destinos del país en actividades cinegéticas y pesqueras, gracias a la diversidad de hábitats que ahora recuperan vitalidad tras las lluvias.

Para finalizar, García Reyes expuso que con las condiciones climáticas a favor y los ecosistemas revitalizados, el estado se prepara para vivir una etapa de renovación en el deporte cinegético y acuático, donde el equilibrio ambiental permitirá disfrutar más temporadas y mejores capturas bajo un enfoque de conservación y sustentabilidad.

Por. Antonio H. Mandujano