Localizan a uno de 3 jóvenes desaparecidos en Ciudad Victoria

Tras protesta frente a Casa de Gobierno, la Comisión Estatal de Búsqueda informó que Fabricio Brodeli Pérez fue encontrado

Tras las protestas realizadas la noche del viernes frente a Casa de Gobierno, uno de tres jóvenes reportados como desaparecidos en Ciudad Victoria fue localizado, informó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas en Tamaulipas.

«La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Tamaulipas agradece profundamente la colaboración y solidaridad en la difusión del Boletín de Búsqueda de Fabricio Brodeli Pérez de la Cruz, quien ya fue localizado», publicó la dependencia este sábado en sus redes sociales.

Ayer, la misma Comisión había reportado la desaparición de tres jóvenes: Samuel Estrada Herrera, de 31 años; Fabricio Brodeli Pérez de la Cruz, de 22, quien ya fue localizado, y Adrián Eduardo Izaguirre Huerta, de 29.

De acuerdo con el boletín emitido por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT), los tres desaparecieron el jueves pasado en la capital del estado.

La noche del viernes, familiares y amigos se manifestaron frente a Casa de Gobierno para exigir a las autoridades su búsqueda y localización.

Staff