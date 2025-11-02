Los trabajadores del Monte de Piedad decidirán si continúan en huelga o levantan el paro laboral

Álvaro Trinidad Castillo, secretario de la Sección 24 con sede en Tampico y Ciudad Madero informó lo anterior y explicó que la votación será supervisada por la Secretaría del Trabajo y se desarrollará de 10 de la mañana a 3 de la tarde

CIUDAD MADERO, TAM.- El Sindicato de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad informó que se realizará un recuento de votos los días 12, 13 y 14 de noviembre.

Álvaro Trinidad Castillo, secretario de la Sección 24 con sede en Tampico y Ciudad Madero informó lo anterior y explicó que la votación será supervisada por la Secretaría del Trabajo y se desarrollará de 10 de la mañana a 3 de la tarde.

“Participarán todos los trabajadores sindicalizados; el proceso es nacional, pero aquí votaremos en Tampico y Madero”, comentó.

La consulta, dijo fue propuesta por la administración del Monte de Piedad para conocer la postura de los empleados respecto a la huelga.

Trinidad Castillo aseguró que en la zona sur de Tamaulipas los trabajadores mantienen una postura firme a favor del movimiento laboral.

“Estamos todos al cien, decididos a defender nuestros contratos colectivos, pase lo que pase”, afirmó el secretario sindical.

Actualmente, los empleados cumplen un mes en huelga, sumando esta como la tercera en la historia reciente de la sección local.

“En 1997 estuvimos seis meses en huelga, en 2024 fue un mes y ahora en 2025 ya llevamos otro”, recordó.

El líder sindical expresó su confianza en alcanzar un acuerdo favorable que permita mejorar las condiciones laborales y salariales.

“Primeramente Dios, confiamos en que esto va a salir adelante y se logrará un resultado justo para todos”, declaró.

En la región sur, alrededor de 20 trabajadores del Monte de Piedad permanecen en paro, en espera de la resolución del conflicto.

POR JOSÉ LUIS RDZ.