Más de 12 mil choferes de Didi y Uber operan en Tamaulipas; inician registro en Ciudad Victoria

El funcionario detalló que en los municipios de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo ya se han inscrito más de tres mil vehículos

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- El registro de unidades que prestan servicio mediante las plataformas Didi y Uber inició en Tamaulipas con el propósito de regular la operación de más de 12 mil conductores que trabajan actualmente en la entidad, informó el subsecretario de Transporte Público, Armando Núñez Montelongo.

El funcionario detalló que en los municipios de Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo ya se han inscrito más de tres mil vehículos, mientras que en Ciudad Victoria el proceso comenzará esta semana. Se estima que en la capital operan alrededor de 1,200 conductores, de los cuales 600 ya se registraron voluntariamente ante la Subsecretaría de Transporte.

Cada operador deberá tramitar un tarjetón de chofer y otro de vehículo, con un costo de 20 UMAS por cada uno, lo que equivale a poco más de dos mil pesos en total. Los documentos deberán colocarse en el cristal trasero de la unidad para que los pasajeros identifiquen que el vehículo y el conductor coinciden con los datos mostrados en la aplicación.

“Hemos recibido muchas quejas de usuarios que piden un auto y llega otro, o que solicitan una conductora y llega un hombre. Con este registro queremos dar certeza al pasajero sobre quién lo transporta”, explicó Núñez Montelongo.

Facilidades para los conductores

El subsecretario señaló que, por petición de los propios operadores, la Secretaría de Finanzas analiza un mecanismo para permitir el pago en tres parcialidades, además de otorgar un plazo de siete días antes de que una unidad pueda ser retirada por falta de pago.

Actualmente, la dependencia no está aplicando multas, sino inmovilizando temporalmente las unidades que no cuenten con registro y convocando a sus propietarios a regularizarse. Hasta ahora se han inmovilizado alrededor de 60 vehículos en la capital.

Ingresos al Estado y situación legal de las plataformas

Núñez Montelongo informó que Uber entrega al Estado el 2% de cada viaje realizado, lo que genera ingresos cercanos a un millón de pesos mensuales, mientras que Didi mantiene un amparo federal que le permite operar sin cubrir temporalmente esa contribución.

“No es una medida recaudatoria, sino regulatoria. Queremos un servicio seguro para los usuarios y que los choferes trabajen dentro de la ley”, subrayó.

Los operativos de revisión en Ciudad Victoria comenzarán después del 8 de noviembre. En ellos se verificará que las unidades porten su tarjetón, se encuentren debidamente registradas y cumplan con las normas de seguridad.

En caso de incumplimiento, los vehículos podrán ser remitidos al corralón, con costos superiores a los 2 mil pesos para el operador.

Núñez Montelongo aseguró que, a diferencia de otros estados, en Tamaulipas no se han reportado incidentes delictivos relacionados con choferes de plataformas digitales, aunque reconoció que existen irregularidades por falta de identificación y vehículos no autorizados.

“Nuestro objetivo es que cada viaje sea seguro, que el usuario sepa quién lo recoge y en qué vehículo viaja”, afirmó.

Con este programa de registro, el Gobierno estatal busca dar certeza jurídica a los conductores, ordenar la operación de las plataformas y garantizar la seguridad de los pasajeros en todo Tamaulipas.

