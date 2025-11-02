México registra 992 nuevos casos de dengue en una semana

En México el dengue sigue en aumento debido a que la cifra de personas contagiadas ascendió a 14 mil 652 en lo que va del año.

Lo anterior, fue resultado de la confirmación de 992 nuevos casos durante la última semana, de acuerdo a los datos del Panorama Epidemiológico del Dengue con corte al 27 de octubre.

Aunque esta enfermedad viral está presente en 29 estados, el 55 % de los pacientes se concentró en 5 entidades, donde Veracruz reportó el mayor número de contagios con 2 mil 257.

Le siguieron:

Jalisco con mil 914 casos

Sonora con mil 638

Sinaloa con mil 136

Guanajuato con mil 084

El serotipo 3 fue el que continuó presentando mayor circulación en los estados afectados. De los 14 mil 652 contagios confirmados, 6 mil 985 fueron reportados como dengue con signos de alarma y dengue grave.

Solo tres entidades se mantuvieron sin contagios: Ciudad de México, Tlaxcala y Zacatecas.

18 estados registran muertes por dengue

En este reporte de la secretaría de Salud, correspondiente a la semana epidemiológica 43, no se registraron muertes. En consecuencia, el total se ubicó en 48 decesos, los cuales, estuvieron distribuidos en 18 distintas entidades.

Con 6 defunciones , Sinaloa encabezó la lista. En orden descendente le siguieron: Guerrero con 5; Michoacán, Tamaulipas y Morelos con 4 muertes por cada entidad.

Tres decesos por estado ocurrieron en : Tabasco, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Veracruz, Puebla y Estado de México confirmaron 2 defunciones cada uno.

Finalmente, Guanajuato, Jalisco , Nuevo León y Tamaulipas, Nayarit, Querétaro y Nuevo León reportaron un fallecimiento por entidad.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR.