Morena premia a los traidores

EL RESBALÓN/MARIO PRIETO

A Montserrat Arcos le ha resultado un verdadero negocio haber negociado su traición y salida del Partido Revolucionario Institucional.

El haber pactado esta traición le está garantizando su sobrevivencia en la nómina de papá Gobierno, por lo menos durante algunos añitos más.

Cheque el dato: Montse, que por cierto es abogada, ha sido directora de Deportes, regidora, funcionaria municipal, diputada local, dos veces diputada federal, y se enojó con Alejandro “Alito” Moreno porque no le regaló otra vez una diputación federal pluri o una senaduría plurinominal.

O sea no se llena, ni se llenará de querer estar en cargos públicos de gratis.

Todos sabemos que las diputaciones o senadurías plurinominales son aquellas “de gratis”, las que no se hacen campaña, y que son parte del coto de poder que se reparten entre los grandes políticos, esas le encantan a Montse.

El haber estado todo este tiempo cobrando a través del PRI no le importó a Montserrat Arcos, pues el pasado 16 de enero de 2024 no solo presentó su renuncia al partido, sino que también lo destrozó, denunciando presuntos actos de corrupción y señalando directamente a Lito Moreno. Terminó peleada y odiada con este cuate.

Montserrat no ha ido ni una sola vez a las urnas, no ha caminado ni una sola campaña, no se ha sudado la camiseta. Siempre ha estado detrás de bambalinas.

La calidad moral de la diputada quedó por los suelos, muy cuestionable, puesto que las siglas del tricolor prácticamente le dieron de comer durante más de 20 años, y no le importó patearlas con tal de quedar bien con sus amigos del partido Morena.

Han sobrevalorado a Monserrat Arcos en el partido guinda, pues apenas tiene 19 meses que traicionó al PRI y ya ha tenido dos premios: uno de relleno, que fue en la Secretaría de la Mujer como directora nacional de Vinculación, y ahora se menciona que será la nueva delegada de la Secretaría de Gobernación en Tamaulipas después de la salida de Felipe Garza Narváez.

Apenas va llegando, no le ha costado nada fregarse por la Cuarta Transformación, y ya lleva dos grandiosos regalitos.

Hay muchos morenistas enojados porque Montserrat se ha colado —y se sigue colando— en Morena, sin tener ningún mérito. Montserrat se está madrugando, lamentablemente, a muchos morenistas que tienen más trayectoria y más derecho de recibir estos puestos en el actual gobierno federal.

Lo peor es que en Morena muestran que valoran más a los traidores que a los que han trabajado y se han partido por la Cuarta Transformación.

Ya se le olvidó a Montse aquellas épocas donde pateaba y vomitaba a los morenistas… Pero esa es otra historia que le contaré en otro momento, para refrescarle la memoria a la exdiputada.

DIPUTADO SE VA A QUEDAR POBRE REPARTIENDO TAPAS DE HUEVOS

Da pena ajena ver al sobrino de AMLO, Braña, quien es diputado federal, Pepe Braña Mojica, por Victoria, regalando tapas de huevo a la gente.

Se nota que no le aprendió nada al abuelito, quien tenía —la neta— una excelente estrategia, por lo menos una estrategia engañosa, de mostrarse bondadoso con la gente.

Pero Pepe Braña es todo lo contrario: lo único que proyecta es que es muy codo y que le duele estar regresando un poquito de lo mucho —pero mucho— que ha ganado en la política.

Le aseguro que esa tapa de huevo, en la casa del diputado, se le acaba en un día, y quiere que las familias pobres de Victoria la hagan rendir todo el año.

REGIDORES MAYRA Y OSEGUERA DE MADERO ENTREGAN SU INFORME

Los regidores del municipio de Ciudad Madero, Mayra Ojeda y Óscar Oseguera, cumplieron con la entrega de su primer informe de trabajo como parte del Cabildo de Ciudad Madero.

Cada uno de ellos dio a conocer las actividades que llevaron a cabo con gestiones para la ciudadanía durante estos meses que han estado despachando y atendiendo a la raza.

En el caso de Mayra Ojeda, hizo la entrega correspondiente en la pasada sesión de Cabildo; Óscar Oseguera hizo lo propio de manera directa con el secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín.

Y hago mención a este cumplimiento de cada uno de ellos, que aunque es su trabajo y por eso les pagan, hay que destacar que son de los ediles que más asisten a la sala de regidores para estar haciendo su chamba.

Ya que, como todos sabemos, hay muchos que solo andan de Gasparines y avionetas, cobrando sin trabajar.

Recuerde : !!! No se vale chillar !!!