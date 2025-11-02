Muertos de la risa

Llegó el día: los panteones se vacían y como la política puede ser más graciosa que la comedia, aquí están las calaveritas que cobran vida

¡Cierren las puertas señores! llegaron las calaveras con sus incómodas rimas y rumores de a deveras El Expreso les advierte ¡escóndanse sinvergüenzas! aunque la vean medio calva la pelona peina trenzas Políticos, grillos y transas y montones de achichincles con todos carga la muerte ya sean viejitos o escuincles

AMÉRICO VILLARREAL ANAYA

La dientona se dio cuenta cuando andaba en el mercado que soñando con ser ‘gober’ había hartos adelantados Esto llegó a los oídos de Américo Villarreal …se los entregó a la flaca metidos en un costal A mitad de su gobierno le aplauden sus resultados y pues de la sucesión …en unos años hablamos

CARMEN LILIA CANTUROSAS

¡Ándale dímelo ya! ¿Por qué eres tan misteriosa? le preguntaba la flaca a la misses Canturosas Carmen Lilia no lo niega tampoco lo acepta ahora la muerte cree que ella sueña llegar a gobernadora La flaca se la llevó por ser un tanto arrogante más, Canturosas aún sigue siendo posible aspirante

OLGA SOSA RUIZ

La muerte le dijo a Olga a nadie engañas criatura si andas movida es porque andas tras de la gubernatura A pesar de ser activa y acudir a todo evento En el panteón la encerró …pa’ que se la lleve lento

TANIA CONTRERAS LOPEZ

A todos los cabecistas Tania los puso a temblar: hoy se ocupa del changarro en el poder judicial Se la llevó la huesuda pues se puso muy celosa porque no aguanta que haya otra persona tan poderosa

CLAUDIA SHEINBAUM

La calaca complacida le aplaudía a la presidenta por su tremendo nivel de aceptación en encuestas No le ha temblado la mano y hasta les puso un buen susto a las corcholatas dolidas Monreal y Adán Augusto A’i síguele, dijo la flaca Claudia, por mi no hay fijón mientras siga progresando la cuarta transformación.

HUMBERTO PRIETO

Humberto allá en el Congreso es el mero ‘papas fritas’ (…nomas que nadie se acuerde de su pasado panista) La huesuda no perdona se lo cargó silenciosa ya no cumplió su deseo de ser edil de Reynosa

JOSÉ RAMÓN GÓMEZ

Por andar de acelerado y bien inflado del ego Belzebú a José Ramón le dio un ‘estate sosiego’ Por tus nexos con Augusto y transas del huachicol ¡despídete de tu sueño de ser el gobernador!

MAKI ORTIZ

¡Maki estas muy empeñada en mantener el control! reclamaba la dientona ¡ya bájale a tu obsesión! Vistes de cualquier color sin dar resultados buenos si no mandas ni en tu casa la gubernatura ¡menos!

ADAN AUGUSTO LÓPEZ

La calaca a Adán Augusto le dijo ‘llegó tu hora’ te vo’a llevar al infierno con todo y tu ‘barredora’ ¡No por favor huesudita! ¿porque me quieres llevar? …Mi chavo ¿se te hace poco lo del huachicol fiscal? Y así, don Adán Augusto ‘chupó faros’ y por cierto …ya era el único que no sabía que ya estaba muerto

ISMAEL CABEZA DE VACA

Casi no va a trabajar y si va es solo a pelear pero eso si, nunca falta cada quincena a cobrar ‘Te voy a quitar el fuero’ le advirtió la muerte flaca pa’ que como tu carnal vivas huyendo a salto de mata

CARLOS PEÑA ORTIZ (Makito)

La calaca se espantó cuando visitó Reynosa baches, basura y excesos …se puso fea la cosa ¿Y el alcalde? Turisteando Carlos gusta de los lujos …la muerte lo jubiló: sus pecados fueron muchos

ALBERTO GRANADOS

Desde que perdió la Visa compra ropa en el mercado los gringos le hicieron ‘fuchi’ ya no cruza al otro lado Alberto siempre lo niega y eso no sirve de nada y es que tal vez se le olvida que aquí ‘papelito habla».

JORGE ZAMORA

ILUSTRACIÓN: ELSY VEGA

DISEÑO: JORGE F. VARGAS

EXPRESO-LA RAZÓN