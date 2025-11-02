Restaurarán la primera iglesia católica de Tamaulipas

El padre Márquez Huerta solo dio el dato de la restauración próxima, sin entrar a detalle sobre em tema

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El templo de la Virgen de las Nieves, considerado la primera iglesia católica fundada en Tamaulipas, será objeto de un proceso de restauración con el propósito de preservar su invaluable legado histórico, cultural y religioso, así lo dio a conocer el párroco del lugar, el sacerdote Edgardo Márquez Huerta.

Ubicado en el corazón del antiguo pueblo de Palmillas, este templo no solo representa una joya arquitectónica del siglo XVIII, sino también un símbolo de la fe que arraigó desde los primeros asentamientos coloniales en la región.

Su construcción marcó el inicio de la evangelización en el norte de la Nueva España y con el paso del tiempo se convirtió en uno de los referentes espirituales más importantes del Estado.

El padre Márquez Huerta solo dio el dato de la restauración próxima, sin entrar a detalle sobre em tema, pero que muy seguramente la obra estará a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pues son ellos los responsables de «meter mano» a edificios patrimoniales.

Lo que es seguro también, es que el INAH habrá de realizar trabajos de reparación estructural del edificio y la conservación de su fachada original.

De igual modo, esta iniciativa busca fortalecer el valor turístico y cultural del municipio.

La iglesia de la Virgen de las Nieves, además de ser el centro espiritual de los palmillenses, guarda una profunda relevancia histórica: fue testigo de los primeros esfuerzos misionales en el estado y de hechos que marcaron la vida política y social de este municipio centro del altiplano tamaulipeco.

Por. Antonio H. Mandujano