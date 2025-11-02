Rinden homenaje póstumo y otorgan la Orden al Mérito AMASFAC a Cristóbal David Montiel Campos

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con emotivos recuerdos y reconocimiento a su legado profesional, la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas A.C. (AMASFAC) rindió homenaje póstumo a Cristóbal David Montiel Campos, expresidente nacional del organismo, quien falleció a los 48 años de edad el pasado 9 de abril.

El acto se realizó en el marco del 55 aniversario de la AMASFAC Sección Tampico, encabezado por Zaira Luisa Ávalos Meléndez, quien junto con la directiva nacional, representada por Ricardo Rosado Mañón, destacó la trayectoria y compromiso de Montiel Campos con la institución y con el gremio asegurador.

Ávalos Meléndez recordó al homenajeado como un líder ejemplar, firme en sus principios y respetuoso de los lineamientos del Comité Directivo Nacional:

“Más que otra cosa, buscaba siempre seguir los estatutos. Ese seguimiento y orden eran valores primordiales para él”, expresó.

Durante la ceremonia, Rosado Mañón anunció que la Orden al Mérito AMASFAC, máxima condecoración del organismo con 25 años de historia, entregará un reconocimiento a quienes tenga más de una década en el organismo con el nombre de «Cristóbal David Montiel Campos”, como símbolo permanente de reconocimiento a su entrega y liderazgo.

“Puso orden, reformó estatutos, detuvo a quienes intentaban aprovecharse de la Asociación. En poco tiempo se ganó el respeto y el cariño de todos. A partir de ahora, también se entregará un nuevo reconocimiento a la lealtad, con su nombre, para quienes cumplan más de 10 años en AMASFAC”, explicó Rosado Mañón.

En un momento especialmente emotivo, la esposa de Montiel Campos, Talina Gossio, junto a sus hijos Cristóbal y Emilio, recibió la presea Orden al Mérito AMASFAC otorgado por la cancillería consistente en un pin, medalla y diploma.

“Recibir este reconocimiento, que es la máxima distinción de la AMASFAC, es motivo de profundo agradecimiento. Confirma que Cristóbal hizo lo correcto, con la pasión y entrega que lo caracterizaban. Es un orgullo que nuestros hijos vean lo que su padre logró y el cariño que sembró en todos”, expresó con emoción.

Cristóbal David Montiel Campos fue ingeniero agrónomo egresado de la UAT, hijo de Roberto Cristóbal Montiel y María Elena Campos, y sobrino del periodista Manuel Cristóbal. A lo largo de su vida profesional y social, se distinguió por su espíritu emprendedor y su compromiso con el desarrollo del sector asegurador.

Fundador del Centro Veterinario Mogus y de la Agencia de Seguros y Fianzas, impulsó la creación de una óptica en 2016 y presidió la sección Tampico de AMASFAC entre 2018 y 2020. Fue además tesorero nacional, secretario nacional y el primer presidente electo por votación del Consejo Directivo Nacional 2024–2026.

Su legado de liderazgo, honestidad y servicio quedó sellado en el corazón de quienes lo conocieron. Y ahora, su nombre vivirá en la historia de AMASFAC como sinónimo de entrega, ética y amor por su profesión.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón